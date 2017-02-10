Телемарафон «Хватит убивать!» начнется в 23:00 мск 10 февраля на РЕН-ТВ

«Мы хотим привлечь к этой ситуации внимание всего мира и приглашаем известных людей присоединиться к нашей акции. Мы хотим остановить убийства детей!» — заявляют устроители телемарафона

Москва, , 12:39 — REGNUM Телекомпания РЕН-ТВ при поддержке Пятого канала организует международный благотворительный марафон в защиту детей Донбасса «Хватит убивать!». Музыканты страны в прямом эфире выступят против жестокой войны, в которой погибли 200 детей.

«Мы хотим привлечь к этой ситуации внимание всего мира и приглашаем известных людей присоединиться к нашей акции. Мы хотим остановить убийства детей!» — заявляют устроители и участники телемарафона.

Свое участие в благотворительном концерте подтвердили Вадим Самойлов, Дмитрий Ревякин и «Калинов мост», Алекcандр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Сергей Галанин и «СерьГа», Вадим Степанцов и «Бах!(-ыт-)Компот», группа «Кукрыниксы», Юлия Чичерина, Джанго, «7Б», «Пикник», Александр Чернецкий и группа «Разные люди».

В программе марафона — телемост «Москва — Донбасс — Санкт-Петербург», спецрепортажи журналистов РЕН-ТВ о гуманитарной катастрофе в Донбассе, выступления известных музыкантов.

Концертные площадки одновременно откроются в трех студиях.