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Ушло в суд дело бизнесмена, угрожавшего ножом бригаде «скорой» в Петербурге

Общество
Действия обвиняемого вызвали большой общественный резонанс

Санкт-Петербург, 9 февраля 2017, 13:41 — REGNUM  Органы СКР по Санкт-Петербургу в максимально короткие сроки завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, атаковавшего с ножом в руке бригаду скорой помощи 17 января в центре Санкт-Петербурга. Это преступление вызвало большой общественный резонанс, а кадры с видеорегистратора, заснявшего момент нападения, были показаны по центральным каналам ТВ.

Генеральный директор ООО «Интерфудлоджик» Самир Сеидов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). На время следствия обвиняемый был отправлен в СИЗО, где и находится до суда. По статье «угроза убийством» ему грозит до двух лет лишения свободы, по статье «хулиганство» — до пяти лет.

По версии следствия, обвиняемый, являясь водителем автомобиля Mercedes, у дома 1 по Михайловской улице в ходе дорожного конфликта, используя нож, стал угрожать убийством водителю скорой помощи.

Как уточняет прокуратура Санкт-Петербурга, Сеидов под предлогом совершения автомобилем скорой помощи ДТП «пытался вытащить водителя скорой из салона, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью, используя в качестве оружия нож, а высказывая угрозы убийством».

По указанию председателя СКР в кратчайшие сроки были проведены все необходимые следственные действия и собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестован мужчина, напавший с ножом на бригаду скорой помощи в Петербурге

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