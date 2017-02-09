При въезде в Китай нужно будет сдать отпечатки пальцев

Процедура дактилоскопии станет обязательной для граждан других стран возрастом от 14 до 70 лет

Пекин, , 08:33 — REGNUM Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР приняло решение обязать иностранцев, въезжающих на территорию Китая, сдавать отпечатки пальцев, сообщает агентство Синьхуа.

Решение было принято после того, как новые правила въезда утвердил Госсовет КНР. Процедура дактилоскопии станет обязательной для граждан других стран возрастом от 14 до 70 лет.

От сдачи отпечатков пальцев освободят владельцев дипломатических паспортов, членов официальных делегаций и госслужащих. Также будут действовать особый порядок, предусмотренный двусторонними соглашениями КНР с другими странами.

Первый дактилоскопический пункт будет открыт 10 февраля в аэропорту Шэнчжэня (провинция Гуандун), затем они появятся в других городах.