Уровень экстремизма в Петербурге вырос в 1,5 раза

Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM В Петербурге в 2016 году произошел резкий всплеск количества проявлений экстремизма, по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил 8 февраля глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов во время отчета перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Умнова, в прошлом году полицейские раскрыли 47 экстремистских проявлений в Северной столицей. «Если брать по сравнению с прошлым годом, это существенный рост, на 32 (проявления). Резкий всплеск объясняется активизацией граждан в интернете, это основной поставщик деструктивной идеологии», — заявил Умнов.

В прошлом году были закрыты 20 сообществ подстрекателей к экстремистской деятельности в интернете. Сергей Умнов сообщил, что ГУ МВД плотно сотрудничает с управлением ФСБ в противодействии экстремизму и терроризму, выявляя как вербовщиков в ряды международных террористических группировок, так и тех, кто поддался на их агитацию.

В мае 2016 года были задержаны трое выходцев из Средней Азии, вербовавшие россиян для участия в боевых действиях в Сирии. «Из числа желающих присоединиться (к террористам) на контроле находятся 35 россиян и 23 гражданина из стран СНГ», — сказал Умнов.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года в Петербурге была пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны шестеро ее участников. Всего вместе с ФСБ было выявлено 13 преступлений, связанных с содействием террористической деятельности, восемь разыскиваемых международных преступников, пытавшихся затеряться в России в потоке приезжих, были задержаны.