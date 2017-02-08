Пограничники успокоили петербуржцев с «крымскими» номерами

Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергло слухи о том, что у петербуржцев с номерными знаками 82 региона якобы возникают проблемы при пересечении границы Финляндии и Эстонии. Соответствующее сообщение распространила 8 февраля пресс-служба Погрануправления.

Ранее из-за нехватки государственных регистрационных знаков (ГРЗ) в Санкт-Петербурге автовладельцам начали выдавать знаки с 82 регионом, которые предусмотрены для Республик Крым. Вскоре в соцсетях появились сообщения о том, что у таких граждан якобы возникнут проблемы при пересечении государственной границы РФ с сопредельными странами.

Пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти сегодня сообщила, что с 1 апреля 2016 года по настоящее время в зоне ответственности управления зафиксировано порядка 500 пересечений госграницы России с Финляндией и Эстонией транспортными средствами с ГРЗ 82 региона (85% пересечений — в пунктах пропуска с Финляндией и 15% — с Эстонией).

«Во всех случаях ни одного факта запрета въезда на сопредельную территорию, равно как и предвзятого отношения со стороны пограничных органов Финляндской республики и Эстонской республики не выявлено», — говорится в сообщении российских пограничников.

Никакой информации о повышенном внимании к российским транспортным средствам, имеющим ГРЗ с 82 регионом, не поступало и по линии взаимодействия пограничных комиссаров сопредельных государств.

Отрицают в Погрануправлении ФСБ и слухи о целенаправленном проведении углубленного досмотра автомобилей с 82 регионом на знаках, и о тщательном опросе граждан, следующих на таких машинах.

«Жалоб от граждан <…> на неправомерные или провокационные действия со стороны сотрудников иностранных пограничных и таможенных органов не поступало», — добавили в пресс-службе Погрнуправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.