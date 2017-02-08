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Екатеринбург может потерять трамваи и троллейбусы

Общество
«Нет никаких гарантий, что ключевые транспортные операторы, ЕТТУ и МОАП, переживут эту отсрочку»

Екатеринбург, 8 февраля 2017, 08:51 — REGNUM  Муниципальный транспорт Екатеринбурга может полностью закрыться. Такие опасения выражают эксперты города после краха попытки провести транспортную реформу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас муниципальный транспорт представлен Екатеринбургским трамвайно-троллейбусным управлением (ЕТТУ) и Муниципальным объединением автобусных предприятий (МОАП). По данным на январь долги МОАП за электроэнергию составляли 3,5 млн рублей, а ТТУ — 34,4 млн рублей.

За долги энергетики обесточили автобусный парк на улице Восточной. А в феврале они угрожали начать отключения и электротранспорта. Однако в конце января должники начали расплачиваться c поставщиками электроэнергии.

Проблемы долгов возникают не первый год. В апреле 2016 года объекты МОАП были отключены от электричества. Причина та же — задолженность.

Одной из причин сложной финансовой ситуации муниципальных предприятий является обилие в городе частных перевозчиков. Зачастую они подрезают муниципальный транспорт, приезжают на остановки первыми. Муниципальный транспорт в силу своей медлительности не может им противостоять.

Кроме того, в борьбе за клиента частники устраивают на улицах города самые настоящие гонки. Тем самым они создают аварийные ситуации.

С 1 июля должно было всё измениться. Основные маршруты в городе взял бы на себя муниципальный транспорт. При этом транспорт стал бы ходить чаще. Дублирующие маршруты предстояло исключить. Соответственно, муниципальные перевозчики получили бы больше пассажиров, а значит, и больше денег.

Новая схема маршрутов была разработана фондом «Город. PRO». Ввести её планировалось с 1 июля 2017 года. Соответствующее постановление глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал в конце декабря. На форумах и в соцсетях, а также на официальном портале города, началось активное обсуждение реформы. Планировался запуск горячей телефонной линии.

Активная работа кипела и в администрации города. Но 7 февраля всё закончилось. Напомним, реформа натолкнулась на противодействие части жителей города. К тому же, впереди выборы губернатора.

Возможно, именно это недовольство и стало поводом для заявления Александра Якоба о переносе реформы на 2019 год. Но наблюдатели отмечают: сделано оно было без согласования с другими участниками процесса. Сейчас в городе муссируются разные слухи, вплоть до того, что отказ от реформы связан с отъездом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Москву, слухами о его отставке. Также выдвигается предположение, что власти города нарушили договорённости с губернатором. Как бы то ни было, но реформа уже вряд ли будет реализована. Один из её идеологов, Евгений Липович, покинул свой пост. Скорее всего, в 2018 году поменяется вся городская власть. Вспомнят ли о ней новые «отцы города» в 2019 году?

Учредитель и директор фонда «Город.Pro» Лариса Базунова уже обратилась к общественности через социальную сеть Facebook. «Стоит признать, что перенос этой важной реформы на два года несет риск её полной отмены. Кроме того, может так случиться, что через два года в городе уже будет нечего реформировать. Нет никаких гарантий, что ключевые транспортные операторы, ЕТТУ и МОАП, переживут эту отсрочку. В случае их банкротства екатеринбуржцы окажутся наедине с «удобными маршрутками» с последствиями, которые мы уже можем сегодня наблюдать во многих городах России. Отказ от реформы общественного транспорта негативно скажется на развитии Екатеринбурга, качестве жизни горожан и городской экономике», — отметила Лариса Базунова.

Она также подчеркнула, что Екатеринбург «предпринял достойную попытку изменить свой общественный транспорт». В Москве удалось быстро спроектировать и в короткие сроки запустить новую сеть «Магистраль», и, как отмечает Базунова, она уже показывает хорошие результаты.

«Екатеринбург, к сожалению, не смог», — заключила Лариса Базунова.

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Читайте ранее в этом сюжете: Транспортная реформа отменяется? Вице-мэр Екатеринбурга ушёл в отставку

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