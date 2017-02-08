Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России

Владивосток, , 07:06 — REGNUM Каждый день свыше 2 тысяч заявок поступает от граждан России, желающих получить земельные участки на Дальнем Востоке. По словам главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки, наибольшая активность наблюдается среди жителей Москвы, Московской области и Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно уточнённым данным, начиная с 1 июня 2016 года было подано 54 287 заявок на получение в безвозмездное пользование дальневосточных гектаров. На третий этап реализации проекта, то есть начиная с 1 февраля, приходится свыше 15,3 тысячи заявлений или свыше 2 миллионов посещений сайта «НаДальнийВосток.РФ». Специалисты горячей линии приняли 107 тысяч звонков.

«Заявки поступают со всех уголков страны. Получить гектар хотят жители 80 регионов России. Больше всего посещений из Москвы и Московской области, Приморского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ежедневно поступает более 2 тысяч заявок», — прокомментировал Александр Галушка.

Популярность субъектов Дальнего Востока остаётся прежней: в Приморье поступило свыше 6,5 тысячи заявок, в Хабаровском крае — почти 3 тысячи заявок, уполномоченные органы Якутии приняли более 2 тысяч заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная программа для обустройства получателей дальневосточных гектаров будет запущена в середине 2017 года. Такое заявление сделал председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Почта Банк и Фонд по развитию Дальнего Востока на сегодняшний день уже достигли соответствующей договорённости.