Почта Банк в 2017-м начнёт кредитовать владельцев дальневосточных гектаров

Владивосток, , 04:21 — REGNUM Специальная программа для обустройства получателей дальневосточных гектаров будет запущена в середине 2017 года. Такое заявление сделал председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Почта Банк и Фонд по развитию Дальнего Востока на сегодняшний день уже достигли соответствующей договорённости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Что касается программы работы на Дальнем Востоке, хотел выделить такой момент. Один из наших дочерних банков — Почта Банк — достиг договорённости с Фондом по развитию Дальнего Востока, и мы в середине этого года запустим специальную программу для обустройства тех граждан, которые будут получать дальневосточный гектар», — обозначил председатель правления Банка ВТБ.

«Это небольшие кредиты размером от 300 до 500 тысяч рублей, которые будут выдаваться по льготной ставке, которая будет примерно 8−10%, не выше, — прокомментировал Андрей Костин. — Кредиты будут даваться на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельскохозяйственной техники. Считаем, что это будет серьёзным подспорьем для развития этой программы».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 6 февраля, заявки на получение дальневосточных гектаров подали свыше 50 тысяч человек. В первые три дня февраля было подано 11 551 заявление. Наибольшим спросом среди жителей России пользуются земельные участки в Приморском крае, здесь зарегистрировано 12 853 заявления, Якутии — 11 160 заявлений — и Сахалинской области, где подано 5 308 заявлений.