Вторник, 07 Февраля 2017 года
05:12:48 МСК

Почта Банк в 2017-м начнёт кредитовать владельцев дальневосточных гектаров

Общество
Договорённость достигнута, ставки определены

Владивосток, 7 февраля 2017, 04:21 — REGNUM  Специальная программа для обустройства получателей дальневосточных гектаров будет запущена в середине 2017 года. Такое заявление сделал председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Почта Банк и Фонд по развитию Дальнего Востока на сегодняшний день уже достигли соответствующей договорённости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На «дальневосточный гектар» подали заявки более 50 тыс. человек

«Что касается программы работы на Дальнем Востоке, хотел выделить такой момент. Один из наших дочерних банков — Почта Банк — достиг договорённости с Фондом по развитию Дальнего Востока, и мы в середине этого года запустим специальную программу для обустройства тех граждан, которые будут получать дальневосточный гектар», — обозначил председатель правления Банка ВТБ.

«Это небольшие кредиты размером от 300 до 500 тысяч рублей, которые будут выдаваться по льготной ставке, которая будет примерно 8−10%, не выше, — прокомментировал Андрей Костин. — Кредиты будут даваться на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельскохозяйственной техники. Считаем, что это будет серьёзным подспорьем для развития этой программы».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 6 февраля, заявки на получение дальневосточных гектаров подали свыше 50 тысяч человек. В первые три дня февраля было подано 11 551 заявление. Наибольшим спросом среди жителей России пользуются земельные участки в Приморском крае, здесь зарегистрировано 12 853 заявления, Якутии — 11 160 заявлений — и Сахалинской области, где подано 5 308 заявлений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
Главное сегодня
NB!
06.02.17
The Daily Express: «Кремль ждет наступления Киева в Донбассе»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
NB!
06.02.17
30% жителей Молдавии с высоким уровнем образования – за признание ПМР
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
06.02.17
«Трамп готов взяться за улаживание конфликта Москвы и Киева»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Итоги 2016: «Cтарый мейнстрим разрушен, нового видения будущего нет»
МоскваРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
06.02.17
ФСБ ещё раз прояснила ситуацию с белорусской границей
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
06.02.17
Военный Донбасс: ВСУ испытали беспилотник «Лелека» и перегруппировали силы
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
В России может исчезнуть безлимитный мобильный интернет
МоскваРоссия Интернет Техника
NB!
06.02.17
Под Екатеринбургом разбился рейсовый автобус
РевдаСвердловская областьРоссия Аварии пассажирского автотранспорта Происшествия
NB!
06.02.17
«Новая модель теплоснабжения повысит тарифы на 80%»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Уважать интересы Администрации, Карл! Оппозиция в секс-шопе: обзор Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
06.02.17
В Нижнем Новгороде от дома, где «в людях» жил Горький, остались лишь стены
Нижний НовгородРоссия Судьба архитектурного наследия Происшествия
NB!
06.02.17
Гонг президентских выборов: в Чувашии — пикетчики с белыми плакатами
ЧебоксарыРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
06.02.17
Депутаты латвийского Сейма создали группу по связям с оппозицией в РФ
РигаЛатвия Политическая жизнь Латвии Политика
NB!
06.02.17
Вице-спикера Сейма Литвы обвинили в любви к России и Путину
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
06.02.17
Украина пугает Германию «газовым шантажом» со стороны «Газпрома»
КиевУкраина Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
06.02.17
Новгород Митина: кампания опровержения слухов и ожидание вестей из Кремля
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Не донёс: Первый в России приговор из «пакета Яровой» вынесен в Астрахани
АстраханьРоссия Антитеррор Происшествия
NB!
06.02.17
Румыния: противники и сторонники правительства пойдут «стенкой на стенку»?
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
06.02.17
Виктория ИвановскаяСнизить тарифы или отделить энергохозяйство: Ставрополье ждёт объективности
СтавропольРоссия Привлечение инвестиций в региональную экономику Экономика
ещё главное