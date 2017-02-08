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Полпред о перинатальном центре в Ставрополе: «Всё работает – это здорово!»

Общество
В открытом недавно крупнейшем в крае и самом современном на Северном Кавказе учреждении появились на свет более 360 малышей
Новорожденный Новорожденный

Ставрополь, 7 февраля 2017, 23:33 — REGNUM  

Ставропольский клинический перинатальный центр справляется с поставленной задачей и дает положительные результаты. Работу центра оценил полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев 7 февраля во время визита в Ставрополь.

«Очень ценно, что регион самостоятельно построил перинатальный центр в срок, с хорошим качеством, одновременно закупили оборудование, подготовили сотрудников, которые сегодня успешно справляются с профессиональными задачами. Всё работает — это здорово!» — процитировали ИА REGNUM слова Белавенцева в полпредстве.

Он отметил, что объект был построен в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации по вопросам реализации Программы развития перинатальных центров в стране и стал лучшим в крае профильным учреждением здравоохранения.

«На Ставрополье пятый год подряд увеличивается рождаемость, что является результатом внимательного отношения к решению социальных вопросов. В крае интенсивно реализуются программы строительства объектов здравоохранения, школ, детских садов, других образовательных учреждений. Надеюсь, эти позитивные тенденции будут развиваться», — нацелил местные власти Белавенцев.

В этом крупнейшем в крае и самом современном на Северном Кавказе учреждении уже появились на свет более 360 малышей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона. Особенностью центра является возможность оказывать высококвалифицированную медпомощь в случае серьезных осложнений при беременности и родах. Это обеспечивается оборудованием, стоимость которого составила в целом около миллиарда рублей, а также уровнем специалистов.

Отметим, что в региональный бюджет на 2017 год вносятся поправки, согласно которым около 1 млрд рублей дополнительных средств будет направлено на развитие здравоохранения. Основная часть — это вложения в ремонт и оборудование медучреждений.

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Отметим, что крупнейший на Кавказе перинатальный центр стоимостью 1,6 млрд рублей был открыт в ноябре 2016 года. Это один из 50 создаваемых в России в рамках госпрограммы перинатальных центров, оснащенных самыми современными технологиями, в которых смогут выхаживать самых тяжело больных рожениц и новорожденных.

Шестиэтажный центр, строительство которого велось более года, рассчитан на 130 коек для рожениц. В Центре также оборудовано отделение реанимации новорожденных, в котором смогут выходить малышей весом от 500 граммов, отделение репродуктивного здоровья и медико-научный центр, где проходят обучение будущие врачи.

При строительстве центра возник общественный резонанс вокруг месторасположения нового центра. Власти определились с его строительством в Таманском лесу на площади около 1 га. Это было связано с близостью к этому месту краевой и детской краевой больниц. Городские активисты высказывали недовольство вырубкой старейшего городского леса, которая угрожает экологии города, а также перспективой создания дополнительных пробок в центре.

Вслед за митингами горожан прошел ряд судов, решениями которых подтверждена законность строительства центра.

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