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Ставрополье снижает объем госдолга на 3 млрд рублей

Экономика
За счет федеральных пополнений и роста доходов Ставрополье увеличит расходы в дорожный фонд, на зарплаты бюджетникам, на индексацию соцвыплат и увеличение МРОТ

Ставрополь, 7 февраля 2017, 04:11 — REGNUM  

Ставропольский край получит в 2017 году дополнительно 6,6 млрд рублей за счет из федерального бюджета и собственных средств. Соответствующие поправки будут внесены в региональный закон о бюджете на 2017 год.

В январе текущего года доходы казны превышены на 79% к уровню января 2016. Региональный бюджет заработал на 1,2 миллиарда рублей больше. Бюджетные расходы за январь составили 4,6 миллиарда рублей, что на 146 миллионов рублей выше, чем год назад.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, с учетом новых поступлений, доходы региона в текущем году должны составить 85,6 миллиарда рублей, расходы увеличатся на 7 млрд рублей и составят 89,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета увеличится практически до 4 млрд рублей.

Изменения в бюджет приняты заседании регионального правительства. Согласно поправкам, львиная доля дополнительных поступлений пойдет на снижение государственного долга Ставропольского края в 2017 году — 3 миллиарда рублей. Это позволит в дальнейшем получать выгодные федеральные бюджетные кредиты.

Еще 2,2 миллиарда рублей дополнительных средств направят на увеличение дорожного фонда Ставрополья до 7,4 миллиарда рублей. На повышение заработной платы бюджетников в рамках реализации «майских» Указов президента РФ выделяется более 1 миллиарда рублей.

Так, на 27% предполагается увеличить зарплаты социальным работникам, на 20% — работникам культуры, на 10% — врачам и медработникам бюджетных учреждений здравоохранения, на 8% — младшему медперсоналу. Свыше 78 миллионов пойдут на социальные выплаты на третьего и последующих детей в семье.

Также дополнительные бюджетные расходы покроют индексацию мер соцподдержки для отдельных категорий граждан и увеличение минимального размера оплаты труда, запланированное с 1 июля текущего года.

Поправки в закон Ставропольского края о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов будет внесён на рассмотрение краевой Думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года Дума Ставрополья одобрила региональный бюджет с дефицитом 3,5 млрд рублей. Тогда доходы планировались в объеме 79,11 млрд рублей, расходы — 82,555 млрд рублей

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При формировании бюджета Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов было запланировано увеличение его доходов на 15%. Собственные доходы запланированы с ростом в районе 5,4%. 66% расходов запланированы в сферу образования, социальной политики и здравоохранения.

По данным Минфина РФ, Госдолг Ставрополья на 1 декабря 2016 год составлял порядка 31 млрд рублей, из которых 16 млрд — бюджетные кредиты и 5,7 млрд рублей — коммерческие кредиты. 8,8 млрд рублей находятся в гособлигациях против 4 млрд рублей, которые были ранее.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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