В России дан старт акции «Месяц безопасного интернета»

Будут проведены просветительские кампании, которые помогут разобраться, как правильно и безопасно использовать интернет

Москва, , 14:07 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, дан старт всероссийской акции «месяц безопасного интернета». Акция посвящена информационной безопасности детей и подростков и их цифровой грамотности, сообщили организаторы акции — Лига безопасного интернета.

В рамках акции во всех школах России будут проведены уроки безопасного интернета, а также родительские собрания, на которых родители смогут узнать о способах обеспечения информационной безопасности детей. Для школьников и студентов будут организованы творческие конкурсы и квесты, которые помогут детям разобраться в том, как правильно и безопасно использовать интернет.

Ряд мероприятий пройдет и для профессионального сообщества. Особое внимание будет уделено профилактике суицидов и влияния деструктивных культов на детей и подростков.

Для сельских жителей будут проведены просветительские кампании о правилах безопасного использования интернета и о возможностях сервиса «Российская общественная инициатива».

Всероссийская акция «Месяц безопасного интернета» пройдет с 7 февраля по 7 марта 2017 г. Итоги акции будут подведены на Форуме безопасного интернета, который состоится в середине марта в Москве.