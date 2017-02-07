Посетителям зоопарка в Магдебурге показали белых львят

Магдебург, Германия, , 01:00 — REGNUM Посетители зоопарка в немецком Магдебурге смогли увидеть четырех белых львят, которые родились в конце декабря, передает Associated Press 7 февраля.

Сообщается, что в первый месяц после рождения львята оставались в закрытом для посетителей помещении со своей матерью-львицей. Теперь

Белые львы — большая редкость в природе. Это не альбиносы — белый цвет шерсти обусловлен клеточной мутацией. Подтверждения существования белых львов появились только в конце XX века — в 1975 году были найдены детеныши белого льва в заповеднике Тимбавати, с этого момента началось их разведение в неволе.

Однако белые есть и в зоопарках России. Так, в начале марта 2015 года два белых львенка родились в крупнейшем зоопарке России в городе Ярославле.

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