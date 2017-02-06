Райкин: Россия — «некрофильское государство» без «нравственной прививки»

Странные эротические фантазии худрука «Сатирикона» были рождены его размышлениями о судьбах русских поэтов

Москва, , 21:51 — REGNUM В России «некрофильское государство» и «общество, не получившее нравственной прививки», заявил художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, сообщает «Петербургский вестник».

Столь странные эротические фантазии Константин Райкин высказал во время своего моноспектакля «Над балаганом небо».

В частности, он высказал мнение, что «у нас некрофильское государство, оно любит мёртвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем» и с сожалением добавил, что в российском обществе «нет нравственной прививки».

Ранее, в октябре 2016 года художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин уже выражал свою озабоченность. Тогда это было вызвано попытками общественников выражать свое неприятие некоторыми сомнительными творениями деятелей искусства. Тогда Райкин заявлял, что государство и общественные организации не должны оказывать влияние на творческую деятельность, даже если финансируют ее.

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