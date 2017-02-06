Студенты, клопы и тараканы: кто живет в общежитиях воронежских вузов

Активисты вступились за права студентов и направили жалобу в Роспотребнадзор

Воронеж, , 18:45 — REGNUM Роспотребнадзор проверит общежития воронежских вузов: ранее общественники обнаружили в них антисанитарию, грязь и незарегистрированных «жильцов» — клопов и тараканов. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию организации «Гражданский патруль».

В конце января общественники провели проверки нескольких общежитий воронежских вузов — в зону внимания попали общежития №7 Воронежского госуниверситета (улица Хользунова, 40а), общежитие №4 Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко (улица Транспортная, 51), общежитие Института искусств (улица Лизюкова, 42а), общежития №3 и №4 Воронежского государственного технического (Московский проспект, 179).

Помимо грибка на стенах — из-за высокой влажности — активисты обнаружили насекомых в жилых комнатах. Неисправными оказались системы водоснабжения, канализации, отопления.

Как сообщается на странице организации, управление по Воронежской области сообщило о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в общежитии. Активисты рассчитывают, что будут проверены и другие общежития.

Общежитие №7 ВГУ — одно из четырех общежитий вуза, расположенное на улице Лизюкова. Проживают в нем, преимущественно, студенты факультета журналистики.

Воронежский государственный университет регулярно является участником престижных международных рейтингов. В частности, в середине января Воронежский государственный университет (ВГУ) получил три звезды из пяти возможных в международном рейтинге вузов QS Stars. Причем четыре балла вуз получил за условия — состояние корпусов и общежитий университета.