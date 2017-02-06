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В Ростове-на-Дону имя новорожденному слонёнку выберут в День влюбленных

Общество
А пока малыш делает первые шаги
Слонёнок
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Слонёнок

Ростов-на-Дону, 6 февраля 2017, 11:12 — REGNUM  

В Ростове-на-Дону продолжается конкурс на лучшее имя новорожденной слонихе, появившейся на свет в ростовском зоопарке в январе 2017 года. Заявки питомник принимает до 10 февраля включительно, а итоги будут подведены в День всех влюбленных, 14 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка, условие для участия только одно — имя должно содержать слог «эко».

Критерии отбора были определены донским губернатором Василием Голубевым во время рабочей поездки в зоопарк. Он предложил имя слонёнка посвятить Году экологии. А пока ростовчане включают фантазию, кроха делает первые шаги. Видео из слоновника, сделанное посетителями, уже посмотрели около 30 тыс. пользователей соцсетей. Интернет-пользователи оставляют также и восторженные комментарии.

Напомним, семью слонов из ростовского зоопарка с прибавлением в семействе поздравили овощным тортом и фруктовой корзиной. Малышке попробовать лакомство не удалось, так как она пока питается молоком матери. Слонёнок будет находиться рядом с матерью минимум два года.

Подробнее: Ростов-на-Дону: слонёнок получил от губернатора в подарок торт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, азиатские слоны Юма и Синта приехали на Дон из Германии в сентябре 2009 года. Шесть лет назад у них появился первенец — слониха Ситара.

В конце прошлого года в ростовском зоопарке на свет появились зубрёнок Муха, детеныш зеленой мартышки, медвежонок, оленёнок и детеныши капибары.

Ещё по теме: Бэби-бум: в ростовском зоопарке родился гималайский медвежонок

Читайте ранее в этом сюжете: В зоопарке Ростова-на-Дону родился зубрёнок Муха

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