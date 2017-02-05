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Правительство Румынии отменит скандальный указ об амнистии

Общество
Произошло это под напором общественности

Бухарест, 5 февраля 2017, 02:10 — REGNUM  В Румынии отменят скандальный указ об амнистии, вызвавший массовые протесты в стране. Об этом в субботу, 4 февраля, заявил премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну в своем телеобращении на Romania TV.

По словам премьера, кабинет министров в воскресенье, 5 февраля, проведет экстренное заседание, на котором и будет отменен указ. Законным путем будет предотвращено его введение.

«Я не хочу разделять Румынию», — объяснил глава правительства.

Также спикер сената и глава партии «Альянс либералов и демократов» Кэлин Тэричану заявил, что правительство приняло такое решение, потому что ему нечего скрывать.

Напомним, что ранее правительство приняло решение амнистировать осужденных за коррупцию. Это, в свою очередь, вызвало бурные протесты по всей стране. Только в столицы на митинги вышло более 50 тыс. человек, а по всей Румынии в протестных акциях приняло участие более 100 тыс. человек. На массовых протестах не обошлось и без жертв.

Граждане Румынии вышли на улицы, считая, что если на свободу выйдут амнистированные заключенные, что тюрьмы покинут все чиновники, осужденные за коррупцию, а также те, кто отбывал наказание за особо опасные преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: «Антикоррупционный протест» в Румынии продолжается четвертый день

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