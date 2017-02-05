Кипр сообщает о проникновении 700 мигрантов из Турции

Остров не был затронут массовым потоком беженцев с Ближнего Востока

Никосия, , 00:20 — REGNUM Кипр сообщает о первом появлении мигрантов из Турции в территориальных водах островного государства в этом году, передает Associated Press 5 февраля.

Полиция сообщила, что судно с мигрантами было замечено в 15 км от побережья, вблизи деревни Като Пиргос. Ожидается, что в ближайшее время произойдет их высадка на побережье. Власти оценивают возможное число мигрантов в 700 человек.

Сообщается, что Кипр не был затронут массовым потоком беженцев с Ближнего Востока — с сентября 2014 года с территории Турции в страну проникло всего 948 мигрантов. После заключения миграционной сделки между Евросоюзом и Турцией проникновение беженцев на Кипр фактически прекратилось.

Напомним, миграционное соглашение Турции и ЕС подписано 18 марта. Согласно ему, Брюссель обязуется выплатить Анкаре 6 млрд евро, ускорить переговоры по членству Турции в ЕС и облегчить визовый режим. В качестве ответной услуги Турция остановливает нелегальную миграцию в Европу со своей территории.

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