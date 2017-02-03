В России может появиться общедоступная база педофилов

Предполагается, что так будет легче отслеживать соблюдение педофилами закона об ограничениях на работу

Москва, , 11:43 — REGNUM Создать в России единую межведомственную информационную базу педофилов предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

«Вопрос создания единой общедоступной межведомственной информационной базы в отношении лиц, совершивших эти преступления (против половой неприкосновенности несовершеннолетних), очень важен с точки зрения дальнейшей невозможности осуществления этими лицами, ранее совершившими преступления, деятельности, связанной с детьми», — заявила Яровая.

В Госдуме проходит заседание рабочей группы по подготовке комплексного законопроекта, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия. Ранее говорилось о том, что почти в 100 процентах случаев преступник, осужденный за изнасилование несовершеннолетнего и страдающий подобным расстройством сексуального влечения, уже в течение первого года после освобождения, в том числе условно-досрочного, снова нападает на ребенка.

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