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«Нам предложат сдаться, объявив о повышении пенсионного возраста»

Общество
Радикальная реформа, которая отдает явно бухгалтерским подходом, когда с помощью расчетов пытаются добиться требуемого результата, совершенно забывая о людях
Василий Максимов. Старик. 1881 Василий Максимов. Старик. 1881

Екатеринбург, 2 февраля 2017, 09:48 — REGNUM  Решение о повышении пенсионного возраста в России спорное, затронет многих жителей страны и будет иметь отложенный и неочевидный экономический эффект. Об этом заявил уральский политик, экс-председатель Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) Евгений Артюх корреспонденту ИА REGNUM.

«Судя по тому, как СМИ устами высокопоставленных чиновников, политиков и экспертов полтора последних года буквально бомбардировали сознание россиян, говоря о кризисе и вообще о том, что «денег нет», предлагая мужественно держаться, видимо, сегодня настал или совсем близок момент, когда после массированной бомбардировки всем нам предложат сдаться, объявив о повышении пенсионного возраста», — сообщил политик.

Евгений Артюх предположил, что принципиальное решение уже принято и осталось выбрать удобное время в этот неудобный в связи с приближающимся президентскими выборами политический момент.

«Решение, на самом деле, очень спорное потому, что затронет всех россиян, за исключением тех, кто уже вышел на пенсию, при отложенном и весьма неочевидном экономическом эффекте, что, собственно, нивелирует саму идею такой пенсионной реформы, сводящейся лишь к повышению пенсионного возраста. Деньги бюджету нужны сегодня, а эффект, возможно, будет через годы и десятилетия. Сама по себе такая борьба с дефицитом бюджета ПФР выглядит глупой и напоминает попытку наполнить водой дырявое ведро. До сих пор не решен вопрос с неэффективными тратами и банальным хищением средств из Пенсионного фонда. В этом контексте достаточно вспомнить доклад «фронтовиков» на Форуме действий ОНФ президенту Путину три года назад, когда были вскрыты и обнародованы факты завышения смет ПФР и его отделениями в регионах при строительстве собственных зданий. Или, например, нашумевшую историю 2008 года с пропавшим миллиардом пенсионных рублей, размещенных Свердловским региональным отделением ПФР в коммерческом банке. И таких примеров множество», — считает экс-глава РППС.

Евгений Артюх убеждён, что система пенсионных платежей, уплачиваемых работодателями за работников, до сих пор остается несбалансированной, а эти и другие причины могли бы быть теми резервами и источниками пополнения и сбережения пенсионных средств таким образом, что вопрос о повышении пенсионного возраста сегодня не приходилось бы ставить так остро.

«В связи с предполагаемым повышением пенсионного возраста получается, что мужчины будут работать на пять, а женщины на восемь или десять больше, в зависимости от того, какой вариант будет реализован. При имеющемся среднем возрасте в нашей стране — это очень радикальная мера, которая отдает явно бухгалтерским подходом, когда с помощью расчетов пытаются добиться требуемого результата, совершенно забывая о людях», — считает политик.

Он отметил, что в промышленных и сельскохозяйственных регионах, где по-прежнему много людей трудится на предприятиях в полях, занимаясь тяжелым физическим трудом, для многих повышение пенсионного возраста будет тяжелым ударом, а ситуация будет усугубляться снижением качества и доступности медицинской помощи в связи с так называемой оптимизацией медицины.

«При этом совершенно очевидно, что основная масса граждан хотят жить дольше, и, наверное, они готовы и работать дольше, но речь должна идти о полноценной жизни высокого качества, соответствующей современным представлениям. Пенсионная реформа не должна сводиться лишь к повышению пенсионного возраста, но должна создавать условия и возможности для активного долголетия наших граждан. Если заниматься этим всерьез, то, по сути, следует пересматривать всю экономическую и социальную модель нашего государства в условиях заметных демографический изменений не только в нашей стране, но и во всем мире, связанных со старением населения. Судя по тому, как у нас в стране идет пенсионная реформа, пока наше правительство действует как пожарная команда, а не кабинет, реализующий долгосрочную стратегию», — подытожил Евгений Артюх.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 февраля в СМИ появилась информация о предстоящем повышении пенсионного возраста в России. Так, в газете «Известия», со ссылкой на источники, близкие к правительству сообщалось, что принципиальное решение уже принято, и теперь обсуждается вопрос, в какой момент времени будет заявлено о реформе.

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Повышение пенсионного возраста
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