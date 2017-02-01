Среда, 01 Февраля 2017 года
16:31:28 МСК

Петербуржца, устроившего резню с мачете в магазине, освободили от наказания

Общество
Преступник признан невменяемым
Растегнутые наручники
jhusemannde
Растегнутые наручники

Санкт-Петербург, 1 февраля 2017, 14:12 — REGNUM  Мужчину, напавшего с мачете на продавца магазина в торговом центре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, направили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщила 1 февраля прокуратура Санкт-Петербурга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по версии следствия, 21-летний Илья Григоренко днем 29 января 2016 года в торговом центре «Балкания Нова» во Фрунзенском районе набросился с тесаком «мачете», выхваченным с прилавка, на 23-летнего продавца магазина «Экспедиция» и нанес ему не менее четырех ударов в область расположения жизненно-важных органов.

Из-за активного сопротивления потерпевшего и вовремя оказанной медицинской помощи продавец магазина остался жив. Нападавший был задержан на месте сотрудниками полиции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ — покушение на убийство, сопряженное с разбоем, и разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия.

«С учетом позиции государственного обвинения суд назначил подсудимому принудительные меры медицинского характера в учреждении специализированного типа», — говорится в сегодняшнем сообщении городской прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге вор украл мачете из магазина и зарезал им продавца

По данным СМИ, во время задержания мужчина говорил, что «поп сверху его заставил похитить мачете». Родители подозреваемого сообщили, что ему требовалась срочная госпитализация в связи с обострением психического заболевания, однако медики якобы не нашли для этого оснований.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура взяла под контроль дело о резне с мачете в Петербурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с невменяемыми людьми
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
СимферопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
БарнаулРоссия Паводок Происшествия
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное