Камеры в Москве начали штрафовать водителей, не пропускающих пешеходов

Москва, , 05:21 — REGNUM Дорожные камеры в Москве в тестовом режиме начали фиксировать нарушения водителей, не пропускающих пешеходов. Об этом сообщил порталу «М24» руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.

«Непропуск пешехода — достаточно серьёзное нарушение, так как пешеход — наименее защищённый участник дорожного движения, и при ДТП получает серьёзные травмы. Фиксация непропуска пешехода — важный аспект по снижению наездов на пешеходов на переходах, — отметил Леглер. — Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов. Уже около тысячи постановлений за прошлый год было вынесено, и ни одного обжалования не было».

По его словам, ЦОДД постоянно работает над развитием системы фотовидеофиксации, поскольку она доказала свою эффективность — показания камер однозначно определяют, виновен водитель или нет.

«Комплексы фотовидеофиксации в Москве — одни из самых современных и умных — они совершенно чётко определяют и скорость движения транспортного средства, и может ли оно остановиться перед пешеходом или человек бросился под него», — отметил представитель ЦОДД.

Напомним, что штраф для водителей за непропуск пешеходов на пешеходном переходе в настоящее время составляет 1,5 тысячи рублей.

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