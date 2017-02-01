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Камеры в Москве начали штрафовать водителей, не пропускающих пешеходов

Общество
Новая функция камер фиксации нарушении ПДД запущена в тестовом режиме

Москва, 1 февраля 2017, 05:21 — REGNUM  Дорожные камеры в Москве в тестовом режиме начали фиксировать нарушения водителей, не пропускающих пешеходов. Об этом сообщил порталу «М24» руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.

«Непропуск пешехода — достаточно серьёзное нарушение, так как пешеход — наименее защищённый участник дорожного движения, и при ДТП получает серьёзные травмы. Фиксация непропуска пешехода — важный аспект по снижению наездов на пешеходов на переходах, — отметил Леглер. — Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов. Уже около тысячи постановлений за прошлый год было вынесено, и ни одного обжалования не было».

По его словам, ЦОДД постоянно работает над развитием системы фотовидеофиксации, поскольку она доказала свою эффективность — показания камер однозначно определяют, виновен водитель или нет.

«Комплексы фотовидеофиксации в Москве — одни из самых современных и умных — они совершенно чётко определяют и скорость движения транспортного средства, и может ли оно остановиться перед пешеходом или человек бросился под него», — отметил представитель ЦОДД.

Напомним, что штраф для водителей за непропуск пешеходов на пешеходном переходе в настоящее время составляет 1,5 тысячи рублей.

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