«Большинство россиян не владеет личными финансами, погрязнув в кредитах»

Москва, , 23:28 — REGNUM В 2017 году вступают в действие принятые Государственной Думой Российской Федерации поправки к Федеральному закону от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Теперь законодательно устанавливаются требования к инвестиционным советникам, которые дают рекомендации клиентам на фондовом рынке. Они должны будут давать рекомендации в определенной форме и нести за это ответственность. К тому же, необходимо ставить в известность клиента о той выгоде, которую сам консультант получает при продаже того или иного инвестиционного продукта

Специально для ИА REGNUM ситуацию на рынке ценных бумаг прокомментировал известный эксперт, управляющий активами Андрей Черных: «Институт финансовых советников — это важное и востребованное явление в условиях рынка. В том числе. и в России. В сфере инвестиций и личных финансов, для того, чтобы материальное положение улучшалось, обращаться необходимо к профессионалам, к экспертам. Мало кто осознает, что инвестирование и управление активами — являются одним из самых сложных видов деятельности. Здесь важны не только знания в сфере психологии и других науках, но и опыт, интуиция, талант. А также — алгоритм действий (система). Профессионалов в сфере личных финансов и инвестиций называют финансовые советники и доверительные управляющие.

Доверительным управлением могут заниматься профессиональные участники рынка ценных бумаг. Для этого необходимо иметь соответствующую лицензию. Я работаю в рамках действующего законодательства и занимаюсь консультационным управлением. И уверен, что внесенные поправки в законодательство не создадут никаких препон для грамотных, ответственных финансовых советников».

Главная проблема инвестора в кризис — это, во — первых, — сохранить капитал, а во вторых — приумножить его. В кризис даже недвижимость теряет в цене не только в долларах, но и в рублях. Поэтому, в компетенцию финансового советника входят составление личного финансового плана клиентам и консультационное управление активами.

Андрей Черных полагает, что большинство населения России, мягко говоря, не владеет личными финансами. И не всегда может грамотно распорядиться, тем, чем владеет. К примеру, сейчас в России набрали кредитов более сорока миллионов человек, причем десяти миллионам чтобы рассчитываться по старым кредитам, приходится брать новые. На погашение только процентов по кредитам у этих людей уходит до половины их доходов. Хотя, можно и в условиях кризиса более рационально распорядиться своими финансовыми ресурсами. К примеру, выступить в качестве инвестора.

Инвестирование (вложение денег/капитала с целью увеличения денег/капитала) — это всегда риск. Для успеха в сфере инвестиций надо не только знать, но и понимать, и действовать, то есть в правильное время выбрать верный инструмент для инвестиций, вовремя купить и продать, зафиксировав прибыль. Что выбрать, когда купить или продать — главные вопросы инвестиций.

»По поводу инвестиций в кризисы — посмотрите примеры, как выросли акции с момента «дна кризиса» по настоящее время. Аэрофлот на пике кризиса в марте 2014 года «стоил» почти 30 рублей, сейчас акции Аэрофлота стоят более 150 рублей. Это — рост в пять раз. Акции Роснефти на пике кризиса в марте 2014 года стоили почти 180 рублей, сейчас акции Роснефти стоят около 400 рублей. а это рост более чем в два раза. Акции Северстали на пике кризиса в марте 2014 года стоили 210 рублей, сейчас акции Северстали — почти 1000 рублей, рост в 5 раз… Сфера инвестиций, даже в кризис, это море возможностей. Используйте эти возможности сами или с помощью профессионалов — финансовых советников и управляющих активами», подытожил в интервью корреспонденту ИА REGNUM Андрей Черных.

Отметим, что в настоящее время готовится к изданию книга Андрея Черных: «Как за год заработать денег на квартиру в Москве», которая возможно выйдет уже в этом году. Цель написания книги, как отметил ее автор, «изменить мир к лучшему. Чтобы богатых в России стало больше, а бедных меньше».

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