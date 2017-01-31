ООН возобновила помощь жителям осажденного ИГ* Дейр-эз-Зор

Дамаск, , 12:53 — REGNUM ООН возобновила гуманитарную помощь, доставляемую по воздуху, для 93,5 тыс. сирийцев, укрывающихся в осажденном боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) городе, сообщает Reuters.

Воздушное сообщение с городом было приостановлено 15 января, после того как террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль территорию, через которую осуществлялись поставки продуктов питания и прочих предметов первой необходимости.

К настоящему времени была подготовлена другая площадка для осуществления гуманитарных акций.

Напомним, гуманитарная помощь от ООН доставляется в Дейр-эз-Зор российской авиацией, за минувшие сутки в город было доставлено свыше 20 тонн грузов. В их числе еда, медикаменты и прочие предметы первой необходимости.

*(организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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