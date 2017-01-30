Понедельник, 30 Января 2017 года
13:27:05 МСК

В Узбекистане отмечают годовщину со дня рождения Ислама Каримова

Общество
Во всех государственных, образовательных и других учреждениях страны проходят культурно-просветительские мероприятия
Ислам Каримов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ислам Каримов

Ташкент, 30 января 2017, 11:34 — REGNUM  В Узбекистане сегодня, 30 января, празднуют 79-ю годовщину со дня рождения первого президента страны, при этом при жизни Ислама Каримова эта дата официально не отмечалась, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во всех государственных, образовательных и других учреждениях страны проходят культурно-просветительские мероприятия, по телевидению и радио транслируются передачи о жизни и деятельности Каримова.

Многие организации готовят и раздают традиционный плов, на который приходят сотни людей, для того чтобы почтить память первого лидера и присоединиться к молитве за упокой души Ислама Каримова.

В соцсетях также вспоминают о жизни и деятельности первого лидера независимого Узбекистана. Причем, информация, которой граждане делятся между собой, имеет исключительно положительный характер.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление об увековечивании памяти первого президента Ислама Каримова. В частности, в городе Самарканде, на территории, где находится место его захоронения, будет возведен мемориальный комплекс.

Кроме того, именем Ислама Каримова будут названы Ташкентский государственный технический университет, автомобильный завод в городе Асаке, Ташкентский международный аэропорт, Дворец искусств в городе Фергане и другие объекты.

Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в городе Самарканде (УзССР) и умер 2 сентября 2016 года. Он бессменно руководил Узбекистаном с 1989 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова
Главное сегодня
NB!
30.01.17
Станислав СтремидловскийОбщее для папы Франциска и президента Трампа – хорошее отношение к России
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«В США допускают возможность ядерного удара по России и Китаю»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
Валерий РокотовС пулемётом против пикетчиков
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
30.01.17
Александр БеловНе США осуждать Россию за вмешательство в дела стран – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
В Польше сборная Украины по биатлону не стала слушать гимн России
Душники-ЗдруйПольша Биатлон Спорт
NB!
30.01.17
Станислав ТарасовТурция «раскачивает» НАТО и шантажирует Евросоюз
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
30.01.17
Китай намерен доставить на Землю образцы грунта с Марса
ПекинКитай Исследования Марса Наука
NB!
30.01.17
Маккейн и Грэм «ищут способ развязать третью мировую» — Трамп
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Разведка США анализирует способность РФ и Китая «пережить ядерный удар»
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
30.01.17
ФАС: Против «Мегафона» возбуждено дело
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
30.01.17
Александр БеловПротивостояние Индии и Пакистана может стать ядерным — NI
Нью-ДелиИндия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Алексей ЮсевПритяжение (с) Запада: Новый фильм Федора Бондарчука и патриотизм
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
30.01.17
Трёхметровые сугробы и сосульки-убийцы: Барнаул после снегопадов
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
30.01.17
Максим ИсаевАмериканские СМИ не должны считать Дональда Трампа своим врагом – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
«Нефть: риск падения сохраняется»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
30.01.17
Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла девушка из Франции
МанилаФилиппины Шоу-бизнес Общество
NB!
30.01.17
«Этот город дрался за каждый дом...»
ВоронежРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.01.17
Впервые после холодной войны британский эсминец зайдет в Черное море
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.01.17
Пушков: Европа не та, что прежде, а главные политики в мире — Путин и Трамп
МоскваРоссия Судьба Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Экологический митинг в СВП Ванино: «Уговоры кончились. Будут суды!»
ВаниноХабаровский крайРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
30.01.17
СМИ: Великобритания посылает эсминец «поддерживать демократию» на Украине
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.01.17
Белый дом: Сотрудничество по САР — первый шаг на пути к снятию санкций с РФ
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
ещё главное