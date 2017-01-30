В Узбекистане отмечают годовщину со дня рождения Ислама Каримова

Во всех государственных, образовательных и других учреждениях страны проходят культурно-просветительские мероприятия

Ташкент, , 11:34 — REGNUM В Узбекистане сегодня, 30 января, празднуют 79-ю годовщину со дня рождения первого президента страны, при этом при жизни Ислама Каримова эта дата официально не отмечалась, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во всех государственных, образовательных и других учреждениях страны проходят культурно-просветительские мероприятия, по телевидению и радио транслируются передачи о жизни и деятельности Каримова.

Многие организации готовят и раздают традиционный плов, на который приходят сотни людей, для того чтобы почтить память первого лидера и присоединиться к молитве за упокой души Ислама Каримова.

В соцсетях также вспоминают о жизни и деятельности первого лидера независимого Узбекистана. Причем, информация, которой граждане делятся между собой, имеет исключительно положительный характер.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление об увековечивании памяти первого президента Ислама Каримова. В частности, в городе Самарканде, на территории, где находится место его захоронения, будет возведен мемориальный комплекс.

Кроме того, именем Ислама Каримова будут названы Ташкентский государственный технический университет, автомобильный завод в городе Асаке, Ташкентский международный аэропорт, Дворец искусств в городе Фергане и другие объекты.

Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в городе Самарканде (УзССР) и умер 2 сентября 2016 года. Он бессменно руководил Узбекистаном с 1989 года.