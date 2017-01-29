Кардиологический центр им. Бакулева откроют в Узбекистане

Клиника станет региональным кардиологическим центром для населения Республики Каракалпакстан, Хорезмской и Бухарской областей

Ташкент, , 10:45 — REGNUM Филиал российского Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева планируют открыть в Узбекистане.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ, посетил Хорезмскую область республики.

Во время посещения Хорезмского филиала Республиканского специализированного центра кардиологии, глава государства объявил, что на базе этого учреждения планируется открытие филиала российского Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Бакулева.

По словам президента, это позволит осуществлять диагностику и лечение заболеваний сердца у новорожденных, оказывать специализированную медицинскую помощь более чем 3 тыс. пациентов в год.

«Эта клиника станет региональным кардиологическим центром для населения Республики Каракалпакстан, Хорезмской и Бухарской областей», — отметил Мирзиёев.

Кроме того, президент указал, что в Ургенчском филиале Ташкентской медицинской академии организуется клиника в сотрудничестве с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени И.Павлова.

В клинике будут действовать отделения эндокринологии, отоларингологии, гематологии, аллергологии, терапии, а российские специалисты будут преподавать в узбекском вузе и осуществлять практическую работу по диагностике и лечению.

«Эти два учреждения, создаваемые в Хорезмском филиале Республиканского специализированного центра кардиологии и Ургенчском филиале Ташкентской медицинской академии, будут иметь огромное историческое, социальное значение для населения Приаралья», — подчеркнул Мирзиёев.