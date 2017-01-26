В казахстанском «Правительстве для граждан» сменился руководитель

Астана, , 16:10 — REGNUM Государственную корпорацию «Правительство для граждан» возглавил Аблайхан Оспанов, сообщает сегодня, 26 января, Министерство информации и коммуникаций республики.

По информации ведомства, Оспанова единогласно избрали на собрании совете директоров госкорпорации, прошедшем под председательством вице-премьера Имангали Тасмагамбетова.

О новом руководителе «Правительства для граждан» известно, что работать он начал в Республиканском штабе молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел», затем трудился в частных компаниях.

В 2011 году Оспанов перешел на госслужбу в МВД, потом работал в Министерстве связи и информации РК, Министерстве транспорта и коммуникаций и т.д. В 2015 году был назначен заведующим Республиканской общественной приемной партии «Нур Отан» (президентская партия — ИА REGNUM ). В апреле 2016 года назначен заместителем председателя правления АО «Центр развития города Алматы».

Напомним, предыдущий глава «Правительства для граждан» Данияр Еренчинов уволился по собственному желанию 18 января 2017 года, не проработав и года — назначение на должность он получил 30 апреля 2016 года.

За неделю до увольнения Еренчинов подвергся критике со стороны премьер-министра в связи с ажиотажным наплывом населения в Центры обслуживания населения (ЦОН) из-за введенного нового требования об обязательной регистрации по месту временного пребывания.

«Мы создали госкорпорацию для граждан. В итоге тоже непонятно, чем занимается. (…) Даете разъяснения людям, что в онлайн-режиме не будете регистрировать, для чего тогда создали вас?» — спросил Еренчинова премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

В ответ Данияр Еренчинов сообщил, что у «Правительства для граждан» готова специальная памятка с ответами на стандартные вопросы населения по временной регистрации.

«То, что вы докладываете, это хорошо, что приняли оперативные меры. Но эта работа должна была быть проделана до того. И ваша памятка — она не сейчас людям нужна, раньше надо было их изготавливать, распространять. То, что введение временной регистрации является правильной мерой, это однозначно, но вся проблема в том, как мы организовали эту работу. На те же грабли наступили, принимаем законы, которые касаются людей, и вот не доводим основные положения. Каждый раз в этом хромаем», — отреагировал премьер-министр.

На этой же встрече Еренчинов пообещал премьер-министру, что граждане получат возможность получать временную регистрацию онлайн «в течение месяца», то есть к 10 февраля.

Пока же на сайте госкорпорации доступна услуга — узнать о количестве людей в ЦОНах Астаны и Алма-Аты на текущий час.

Добавим, что некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале было создано 7 апреля 2016 года.

Организация объединила в себе четыре республиканских госпредприятия: «ЦОН», «Научно-производственный центр земельного кадастра», «Центр по недвижимости» и «Государственный центр по выплате пенсий». В регионах страны созданы 70 филиалов и 1 представительство «Правительства для граждан» — единого провайдера государственных услуг.

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