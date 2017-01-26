Четверг, 26 Января 2017 года
18:27:13 МСК

В казахстанском «Правительстве для граждан» сменился руководитель

Общество
Предыдущий глава организации уволился по собственному желанию после всплеска общественного недовольства проведением кампании по регистрации населения

Астана, 26 января 2017, 16:10 — REGNUM  Государственную корпорацию «Правительство для граждан» возглавил Аблайхан Оспанов, сообщает сегодня, 26 января, Министерство информации и коммуникаций республики.

По информации ведомства, Оспанова единогласно избрали на собрании совете директоров госкорпорации, прошедшем под председательством вице-премьера Имангали Тасмагамбетова.

О новом руководителе «Правительства для граждан» известно, что работать он начал в Республиканском штабе молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел», затем трудился в частных компаниях.

В 2011 году Оспанов перешел на госслужбу в МВД, потом работал в Министерстве связи и информации РК, Министерстве транспорта и коммуникаций и т.д. В 2015 году был назначен заведующим Республиканской общественной приемной партии «Нур Отан» (президентская партия — ИА REGNUM ). В апреле 2016 года назначен заместителем председателя правления АО «Центр развития города Алматы».

Напомним, предыдущий глава «Правительства для граждан» Данияр Еренчинов уволился по собственному желанию 18 января 2017 года, не проработав и года — назначение на должность он получил 30 апреля 2016 года.

За неделю до увольнения Еренчинов подвергся критике со стороны премьер-министра в связи с ажиотажным наплывом населения в Центры обслуживания населения (ЦОН) из-за введенного нового требования об обязательной регистрации по месту временного пребывания.

«Мы создали госкорпорацию для граждан. В итоге тоже непонятно, чем занимается. (…) Даете разъяснения людям, что в онлайн-режиме не будете регистрировать, для чего тогда создали вас?» — спросил Еренчинова премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

В ответ Данияр Еренчинов сообщил, что у «Правительства для граждан» готова специальная памятка с ответами на стандартные вопросы населения по временной регистрации.

«То, что вы докладываете, это хорошо, что приняли оперативные меры. Но эта работа должна была быть проделана до того. И ваша памятка — она не сейчас людям нужна, раньше надо было их изготавливать, распространять. То, что введение временной регистрации является правильной мерой, это однозначно, но вся проблема в том, как мы организовали эту работу. На те же грабли наступили, принимаем законы, которые касаются людей, и вот не доводим основные положения. Каждый раз в этом хромаем», — отреагировал премьер-министр.

На этой же встрече Еренчинов пообещал премьер-министру, что граждане получат возможность получать временную регистрацию онлайн «в течение месяца», то есть к 10 февраля.

Пока же на сайте госкорпорации доступна услуга — узнать о количестве людей в ЦОНах Астаны и Алма-Аты на текущий час.

Добавим, что некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале было создано 7 апреля 2016 года.

Организация объединила в себе четыре республиканских госпредприятия: «ЦОН», «Научно-производственный центр земельного кадастра», «Центр по недвижимости» и «Государственный центр по выплате пенсий». В регионах страны созданы 70 филиалов и 1 представительство «Правительства для граждан» — единого провайдера государственных услуг.

Читайте также: «Борьба с терроризмом» за счет населения: о новой регистрации в Казахстане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
Главное сегодня
NB!
26.01.17
Антисемитские настроения должны пресекаться на любом уровне — Медведев
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
26.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЯзык до распада доведёт... Закон об украинизации: анализ и комментарии
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
26.01.17
«План Украины по реинтеграции Крыма относится к разряду химер»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
26.01.17
Ашот Погосян, Андрей СверчковСтав никем, можно стать кем угодно
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
26.01.17
Фёдор ЗоринРеставрация монархии и церкви: три шага назад или осознанный ритуал?
МоскваРоссия Православие Экономика
NB!
26.01.17
Первый борт немецких солдат в Литву Балтфлот встретил стрельбами С-400
КалининградРоссия Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
26.01.17
Ариф АсалыоглуПотерянная Турция: как вернуть доверие к политической системе
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
26.01.17
Красноярского чиновника «взяли в заложники»
КрасноярскРоссия Скандалы с участием представителей власти Происшествия
NB!
26.01.17
Парк ВВС Казахстана пополнился российскими вертолетами Ми-35М
АстанаКазахстан Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
26.01.17
Духовное управление мусульман Казахстана осудило суррогатное материнство
АстанаКазахстан Ислам Общество
NB!
26.01.17
Законы должны учитывать национальные и религиозные особенности — Володин
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
26.01.17
Михаил ДемуринДоминирование Америки подходит к концу
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
26.01.17
Жулдыз АлматбаеваПоправки в Конституцию Казахстана: Что изменится?
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
26.01.17
Украина настаивает на участии в переговорах США и РФ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
26.01.17
Лифт-убийца: Ростехнадзор назвал причины смертельной аварии в ЖК «Донстроя»
МоскваРоссия Происшествия в лифтах Происшествия
NB!
26.01.17
Станислав СтремидловскийМессианство Польши просыпается – здравый смысл засыпает
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
26.01.17
Толстой помирился с ФЕОР — «есть уникальный опыт межконфессионального мира»
МоскваРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.01.17
В Бурятии у VIP-пенсионеров ищут совесть
Улан-УдэРоссия Льготы чиновникам Экономика
NB!
26.01.17
Патриарх Кирилл призвал поэтапно отказаться от абортов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.01.17
В Саратовской области из-за экономии отключили «Вечный огонь»
СаратовРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
26.01.17
Мэру Якутска придётся отвечать в суде
ЯкутскРоссия Жизнь ИА REGNUM Общество
NB!
26.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное