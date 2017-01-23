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В Москве может появиться новый «долгострой»

Общество
На рынке долевого строительства Москвы растет напряжение. Застройщик ЖК «Марьино град» в Новой Москве остановил все строительные работы по проекту
Долгострой Долгострой

Москва, 23 января 2017, 16:21 — REGNUM  Застройщика жилого комплекса «Марьино град», на деятельность которого поступают многочисленные жалобы от участников долевого строительства, проверит Москомстройинвест, цитирует 23 января главу ведомства Константина Тимофеева портал Москомстройинвеста.

«Прокуратура Новомосковского округа и отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому округу Главного управления МВД России по Москве провела проверку застройщика с привлечением сотрудников Комитета. По ее результатам будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела», — уточнил Тимофеев.

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Жилой комплекс «Марьино град» в поселении Филимоновское возводит строительная компания ООО «МарьиноСтрой». Девелопер заключил с гражданами 1832 договора долевого участия (ДДУ). Сроки ввода в строй домов в жилом комплексе неоднократно переносились, а на текущий момент вообще все работы на объекте остановлены. В Москомстройинвесте напомнили, что ранее застройщик уже привлекался к административной ответственности, ему неоднократно вручались предписания об устранении выявленных нарушений.

Председатель Москомстройинвеста сообщил о том, что комитет разбирается в сложившейся ситуации, в частности направил в прокуратуру материалы по итогам анализа ежеквартальной отчетности застройщика. Помимо этого, ведомство проведет собственную проверку застройщика, о результатах которой непременно проинформирует дольщиков строительства. Кроме того, будет разработан план дальнейшего строительства жилого комплекса, с которым познакомят граждан.

«Совещание по вопросу строительства ЖК «Марьино град» с участием застройщика и представителей инициативной группы граждан состоится в феврале 2017 года», — заключил Тимофеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в Москомстройинвесте озаботились финансовым состоянием девелоперов, ведущих свою деятельность на столичном рынке. Тогда в комитете заявили о необходимости завести уголовные дела против таких кампаний как АО «ОСК» и АО «Глобинвестстрой». А в отношении ООО «Агрострой», «МарьиноСтрой», ООО «СтройПлюс», ОАО «МКХ», ООО «Олтер», ООО «Ройс-Руд», АО «Керамо». Такая необходимость возникла после ежеквартальной проверки застройщиков. Также добавим, что уже в ноябре 2016 года возникли подозрения в том, что застройщик ЖК «Марьино град» использует средства, собранные с граждан на строительство жилья, не по назначению.

Подробности читайте здесь: Московских застройщиков ждут новые уголовные дела

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