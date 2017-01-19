Суд оправдал йога, обвинявшегося по «закону Яровой» в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Суд в Петербурге не нашел признаков незаконной миссионерской деятельности в поступках лектора йоги, передает корреспондент ИА REGNUM. Мировой суд 18 января постановил прекратить дело в отношении Дмитрия Угая за отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, Угая задержали в октябре 2016 года в лофт-проекте «Этажи» на Лиговском проспекте, когда он читал лекцию о пользе йоги. Полицейские доставили его в 76 отдел и предъявили обвинение в правонарушении по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). За это правонарушение, согласно поправкам, внесенным в КоАП по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой, может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.

На заседании суда свидетели поделились впечатлениями о той лекции: двое заявили, что она носила не религиозный, а чисто культурологический характер, еще одна женщина сообщила, что Дмитрий Угай рассказывал о «философском религиозном учении восточного характера». «Он сказал, что без изучения духовности йога ничего не дает, это не просто физические упражнения, а духовные практики», — заметила свидетельница.

Адвокаты призвали отнестись критически к подобным показаниям, отметив, что никто из свидетелей не имеет профильного образования и вряд ли разбирается в основах какого бы то ни было восточного учения. Кроме того, автор заявления в полицию Наиль Насибулин не смог вспомнить, упоминались ли в лекции слово «вайшнавизм» (его адептов также называют кришнаитами), название какой-либо религиозной организации. Другие свидетели показали, что такие слова и данные об организациях в лекции Угая не звучали.

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Дмитрий Угай сообщил, что, по его мнению, у Насибулина есть основания оговорить его. «Никаких лже-доносов на Угая я не писал», — ответил ему свидетель. Он сказал, что организаторы обязаны «открыто заявлять о религиозной направленности своих мероприятий». В свою очередь, Угай подчеркнул, что выступал лектором как частное лицо и не является представителем какой-либо религиозной организации, что необходимо для миссионерской деятельности.

Защита настаивала, что Угай не мог нарушить требования к миссионерской деятельности, так как не осуществлял ее, не упоминал религиозных объединений и не распространял информацию о собственном вероучении. «Ни разу в лекции слово «вайшнавизм» не употреблялось, это видно из стенограммы лекции», — подчеркнула сторона защиты. В противном случае надо было бы наказывать всех преподавателей теологии, религиоведов, учителей на уроках православной культуры, полагают адвокаты.

Адвокат Анатолий Пчелинцев прочел выдержки из постановления советского суда от 1973 года, согласно которому женские сборные по футболу, практики йоги и другие зарубежные спортивные мероприятия не способствуют правильному духовному развитию советского человека. «Нас что, хотят вернуть туда же, в 1973 год?» — обратился он к суду, зал среагировал бурными аплодисментами.

«Спасибо йогам, что внимание к «закону Яровой» было привлечено в таком массовом характере. Йогу как метод оздоровления используют миллионы наших сограждан. Попытка придать ей религиозный характер поставила бы под запрет ее как таковую в России. Судья сегодня олицетворяла не саму себя, а всё судебное сообщество. И то, что было вынесено такое справедливое решение — это великое дело», — отметил адвокат Пчелинцев, комментируя оправдательный вердикт суда.

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Отметим, что в конце августа 2016 года проповедник неканонической украинской религиозной структуры был задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. По решению мирового суда, его могут привлечь к ответственности согласно норме закона, появившейся в рамках так называемого «пакета Яровой», сообщали СМИ. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.26 КоАП РФ (Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

Добавим, что 22 августа 2016 года петербургская полиция приняла решение о депортации из РФ украинского проповедника Павла Дученко, выступавшего с антиконституционными призывами и добровольно не покинувшего страну по решению миграционной службы.

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