В Японии заболеваемость сифилисом достигла максимума за последние 40 лет

Отметка в 4 тыс. новых случаев заражения сифилисом была превышена впервые с 1974 года

Токио, , 17:41 — REGNUM В Японии в 2016 году было диагностировано 4 тыс. 518 случаев заражения сифилисом, согласно данным, опубликованным Национальным институтом инфекционных заболеваний, сообщает 18 января Kyodo.

Согласно полученным данным, за первые 11 месяцев 2016 года почти одна треть пациентов были женщины. Около 50% пациентов — женщины в возрасте от 20 лет. Причина резкого увеличения количества случаев заражения сифилисом не выяснена.

Напомним, отметка в 4 тыс. новых случаев заражения сифилисом была превышена впервые с 1974 года. Начиная с 1967 года, когда количество больных сифилисом в Японии превысило 10 тыс. человек, число заразившихся начало постепенно снижаться. Долгое время число пациентов не превышало 1 тыс. человек, однако, начиная с 2011 года, наметился рост числа заболевших.

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