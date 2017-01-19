Конноспортивный праздник «Елагинская карусель»

Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM В России «карусель» как вид конного состязания, пришедший на смену рыцарским турнирам, вошёл в бытование еще при императрице Елизавете Петровне. А при Императоре Николае I их устраивали едва ли не каждый месяц в Царском селе, в Санкт-Петербурге и Москве.

На Елагином острове петербуржцам показали состязания в казачьей джигитовке, включающие трюки с фланкировкой шашками, пиками, езду одвуконь и многое другое. В программе принимали участие как опытные взрослые наездники, так и дети, которые, несмотря на свой юный возраст, смогли впечатлить зрителей.

Также посетителей праздника порадовали выступления фольклорного казачьего коллектива «Терек» и знакомство с традициями царской охоты с ловчей птицей и борзыми собаками. Все желающие смогли принять участие в бесплатных мастер-классах по стрельбе из лука, владению шашкой и джигитовке.

Смотрите галерею к статье