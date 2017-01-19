Четверг, 19 Января 2017 года
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Конноспортивный праздник «Елагинская карусель»

Общество
В центральном парке культуры и отдыха имени Кирова состоялся спортивный праздник – «Елагинская карусель»
1 / 24 В ЦПКиО
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
В ЦПКиО

Санкт-Петербург, 18 Января 2017, 18:21 — REGNUM  В России «карусель» как вид конного состязания, пришедший на смену рыцарским турнирам, вошёл в бытование еще при императрице Елизавете Петровне. А при Императоре Николае I их устраивали едва ли не каждый месяц в Царском селе, в Санкт-Петербурге и Москве.

4 / 24 Елагинская карусель
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Елагинская карусель

На Елагином острове петербуржцам показали состязания в казачьей джигитовке, включающие трюки с фланкировкой шашками, пиками, езду одвуконь и многое другое. В программе принимали участие как опытные взрослые наездники, так и дети, которые, несмотря на свой юный возраст, смогли впечатлить зрителей.

9 / 24 Падение
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Падение

Также посетителей праздника порадовали выступления фольклорного казачьего коллектива «Терек» и знакомство с традициями царской охоты с ловчей птицей и борзыми собаками. Все желающие смогли принять участие в бесплатных мастер-классах по стрельбе из лука, владению шашкой и джигитовке.

14 / 24 Мастер-класс по стрельбе из лука
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Мастер-класс по стрельбе из лука

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regnum author Юлия Карнаева
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