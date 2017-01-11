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«Замерзшие трупы придется собирать»: сибиряки об идее лишать должника жилья

Общество
Председатель правления организации «Гражданский патруль» согласен, что проблема неплатежей есть, но, по его мнению, решать ее можно разными способами
На обочине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На обочине

Новосибирск, 11 Января 2017, 16:03 — REGNUM  Предложение министерства юстиции России решать проблему неплатежей, лишая должников единственного жилья, может породить множество других проблем, считает председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

«Читая иные законопроекты, иногда задаешься вопросом, а знают ли их инициаторы для какой страны эти законы пишутся? Пользуясь случаем, хотелось бы им напомнить, что у нас не Майами, не Испания и даже не Гоа с Таиландом, а страна, на большей части которой зима длится более девяти месяцев. И в попытке решить проблему неплатежей, учитывая нашу правоприменительную практику, они рискуют породить множество иных проблем и куда более серьезных. Несколько раз в нашей правозащитной практике мы сталкивались с попытками выселения социально неблагополучных семей из ветхого жилья (в случае утери правоустанавливающих документов) или из маневренного фонда. Причем, по странному стечению обстоятельств, в обоих случаях это были семьи с детьми и выселить их пытались зимой и в никуда», — отметил ИА REGNUM председатель «Гражданского патруля».

Ростислав Антонов задается вопросом, «не боятся ли инициаторы законопроекта, что по итогам его практической реализации замерзшие трупы придется по улицам собирать?» «Продать-то жилье продадут, а вот купить его смогут далеко не все. Да, проблема неплатежей есть, но решать ее можно разными способами, в том числе и продажей жилья непосредственно государству и оформления договора социального найма», — считает Антонов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство юстиции России предлагает лишать должников единственного жилья, если его площадь в два раза превышает размер законодательной нормы по метражу на человека. Соответствующий законопроект уже подготовлен Минюстом. Инициативой предполагается внесение поправок в Гражданский процессуальный кодекс. Напомним, согласно действующему законодательству, у должника нельзя отбирать его единственную жилплощадь. Предложенные министерством поправки разрешают отбирать у должника единственное жилье, если его площадь в два раза больше размера законодательной нормы по метражу на человека. Действие этих поправок не распространяется на ипотечные квартиры и дома. Также должнику могут быть возвращены средства, полученные после продажи имущества, за вычетом суммы задолженности.

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В Госдуме уже осудили предложение Минюста. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников считает, что «отбирать жилье и оставлять людей без жилплощади нельзя, нельзя оставлять людей бомжами». При этом вопросы у депутата вызвала и техническая сторона предложения. Он не совсем понимает, как исполнители закона технически смогут предоставлять другое жилье, не имея маневренного фонда, которого очевидно нет. Крашенинников заявляет, что при реализации законопроекта «будут большие проблемы».

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