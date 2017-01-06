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Почти половина латвийцев испытывает страх, думая о будущем: опрос

Общество
Особенно пессимистично настроены пенсионеры и жители восточной части страны

Рига, 6 Января 2017, 12:01 — REGNUM  C надеждой в будущее смотрит 51% латвийцев, страх испытывают 38%, а 11% затрудняются с конкретным ответом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований SKDS в декабре 2016 года, сообщает LETA.

Как выяснилось в ходе опроса, со страхом в будущее в Латвии, как правило, смотрят пожилые, нуждающиеся люди, безработные и жители Латгалии (восточный регион). Так, по данным опроса, больше всего людей, которые испытывают страх при мыслях о будущем, проживает в Латгалии — 51%. В Земгале и Видземе (центральная часть Латвии) страх испытывает 41% жителей, в Курземе (западное побережье) — 35%, а в Риге — 30%.

Анализируя ответы исследования, специалисты пришли к выводу, что страх перед будущим сопровождает 60% опрошенных безработных. Это чувство испытывает каждый второй пенсионер, 41% работников, 36% индивидуальных коммерсантов, 34% домохозяек, 27% руководителей, 26% специалистов и 18% учащихся. Также страх перед будущим часто испытывают люди с низкими (49%) и средне-низкими (44%) доходами. Среди людей в возрасте от 18 до 24 лет страх перед будущим испытывают 25% респондентов.

На вопрос какие чувства они испытывают чаще, думая о будущем своей семьи и своем будущем — страх или надежду, страх чаще испытывают люди, которые в семье общаются на русском языке, это 41% опрошенных. В свою очередь, среди людей, говорящих дома на латышском, страх перед будущим испытывают 36% респондентов. Также данные опроса свидетельствуют, что чувство страха перед будущим ощущают 40% женщин и 36% мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, самым большим вызовом и угрозой XXI века в Латвии ее жители считают бедность и социальное неравенство. Такие результаты показал опрос, проведенный Рижской юридической высшей школой в сотрудничестве с агентством социологических исследований SKDS. Так, 53,3% опрошенных назвали главной угрозой бедность и социальное неравенство, 44,1% — финансово-экономический кризис, 43,8% — миграционный кризис, чуть более 33% — войну и политическую нестабильность в Европе или за ее пределами, депопуляцию и старение населения, 23,1% — терроризм.

Читайте ранее в этом сюжете: «Главная угроза для Латвии – плохая экономика и демография»

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Социологические опросы
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