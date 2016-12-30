Премьер-министр Туниса: все вернувшиеся боевики будут арестованы немедленно

Тунис, , 19:11 — REGNUM Возвращающиеся в Тунис боевики будут немедленно арестовываться и судиться, заявил премьер-министр страны, реагируя на обеспокоенность граждан по поводу ожидания возвращения на родину боевиков воюющих в Сирии и других неспокойных регионах, сообщает 30 декабря Reuters.

Тунис входит в число стран с самым высоким числом радикальных исламистов на душу населения, данная проблема особенно распространена среди молодежи, особенно после т.н. «Арабской весны» 2011 года, которая коснулась и этой страны.

Более 3000 тунисцев, как известно, выехали за границу для участия в боевых действиях, сообщает министерство внутренних дел страны. По сообщениям министерства около 800 из них уже вернулось домой, правда не было уточнено какова их судьба.

Премьер-министр Юсеф Чахед заявил, что вернувшиеся террористы будут судимы по закону от 2015 года о борьбе с терроризмом, который упрощает юридические процедуры в отношении подозреваемых в терроризме.