Петербург зарегистрировал право собственности на «Зенит-Арену»

Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Стадион в западной части Крестовского острова сегодня, 30 декабря, зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.

Как отмечается, площадь объекта недвижимости с нежилым назначением составила 283 958,6 кв. метров.

Основанием для государственной регистрации права Санкт-Петербурга на объект стало, в том числе, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29 декабря 2016 года.

Как сообщалось, о выдаче этого разрешения органами строительного надзора стало известно накануне, в ходе визита на стадион губернатора Георгия Полтавченко.

«Теперь он есть у Петербурга», — заявил, комментируя регистрацию права собственности Игорь Албин, возглавлявший городской штаб по завершению строительства стадиона.

Напомним, что все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.

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