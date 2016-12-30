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«Ситуация более чем печальная» — многодетные Приморья об итогах 2016-го

Общество
По словам общественного советника Миклушевского, семьи перестали верить обещаниям чиновников

Владивосток, 30 Декабря 2016, 08:35 — REGNUM  В Приморском крае с мёртвой точки не сдвинулась ситуация с выделением земельных участков многодетным семьям и проведению к ним инфраструктуры. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала председатель Приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева. По её словам, люди больше не верят обещаниям властей.

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«Ситуация более чем печальная, абсолютно ничего не изменилось. Город торжественно доложил, что они сделали подъезды к 74 участкам из 1 943. Выдачи участков с марта месяца во Владивостоке не производились, мы ушли в позицию 2014 года абсолютно, даже в цифрах ожидающих очереди. В этой связи новогоднего настроения нет», — заявила общественный советник Владимира Миклушевского.

«Очень трудно сказать, что обещают, — добавила Ирина Медведева. — Да, конечно, обещают, но не более чем проведение дороги к 400 участкам в бухте Лазурная и может быть ещё 226 участков, в которых дорога числится, там пройдёт ремонт. Больше пока город не обещает ничего, хотя край, в общем-то, говорит, что готовы выделить денежные средства, готовы помочь, в чём возможно, лишь бы город что-то начал делать. Но дело в том, что и в прошлом же году обещали, а не сделали. Поэтому верить обещаниям уже как-то не приходится абсолютно».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках форума региональной прокуратуры и военной прокуратуры ТОФ, который проходил в начале декабря, глава прокуратуры Приморья Сергей Бессчасный заявил, что в субъекте со стороны органов местного самоуправления реализуется недостаточное количество мер по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, которые выдаются многодетным.

Предоставление земли многодетным семьям ведётся в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина, под личным контролем губернатора Владимира Миклушевского.

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Проблемы многодетных семей
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