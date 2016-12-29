Президент РФ подписал закон об организации детского отдыха

Москва, , 10:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 29 декабря подписал закон об организации детского отдыха, предусматривающий меры по обеспечению безопасности детей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, он вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха, вне зависимости от формы собственности. Также уточняются и разграничиваются полномочия и сферы ответственности за отдых детей и его безопасность федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Документ устанавливает требования к туристическим маршрутам и квалификации сотрудников компаний. Следить за соблюдением требований закона будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством.

Туроператоры, турагенты и организаторы обслуживания будут обязаны соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и порядку организации их прохождения несовершеннолетними. Также уполномоченный правительством орган будет вести реестр компаний, допущенных к организации детского отдыха.

Закон был разработан по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после трагедии в детском лагере в Карелии 18 июня 2016 года. Тогда 47 детей с четырьмя взрослыми отправились в плавание на двух лодках и одном рафте по Сямозеру.

При этом на водоеме был сильный ветер и высокие волны. В итоге 2 лодки вынесло на открытую воду, а рафт прибило к одному из островов. Обе лодки перевернулись. Погибли 14 детей. После традегии начались массовые проверки детских лагерей.