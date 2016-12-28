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Полиция попыталась сорвать встречу граждан с депутатом Мосгордумы

Общество
Закон о том, чтобы приравнять встречи депутатов с гражданами к митингам и шествиям, и тем самым ограничить права законотворцев на ведение публичной деятельности, еще не принят, а полиция уже действует строго в его рамках, отметила депутат МГД Елена Шувалова

Москва, 28 Декабря 2016, 12:46 — REGNUM  28 декабря у входа в Мосгордуму депутат от КПРФ Елена Шувалова в преддверии слушаний по законопроекту, ограничивающему право депутатов вести публичную деятельность, провела встречу с избирателями. Оперативно прибывшие на место событий сотрудники полиции под предлогом того, что депутат со своими помощниками держат плакаты формата А4 с указанием цели мероприятия, обвинили депутата в проведении несанкционированного митинга и потребовали убрать информацию о встрече, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Командир Тверской роты майор Журавлев Роман заявил, что мы нарушаем закон о митингах и шествиях (54 ФЗ). Здесь никакого митинга не происходит, здесь проходит встреча с избирателями, а плакатик в руках у моего помощника это информация о встрече. Человек, который избран народом, наделен определенными государственными полномочиями. И человек, наделенный властными полномочиями, не может подпадать под закон о шествиях и митингах. Это все равно, что губернатор, например, пришел на встречу с жителями своей области, а ему говорят, что вы подпадаете под закон о митингах и демонстрациях», — прояснила ситуацию депутат.

Что же касается целей встречи с избирателями, то, как пояснила московский парламентарий, сегодня 28 декабря в Мосгордуме намерены рассмотреть законопроект, который приравняет встречи депутатов с гражданами к таким публичным мероприятиям, как митинги, шествия и так далее. А это значит, что любой депутат, за которым стоят тысячи его избирателей, должен будет заранее получать разрешение на встречи с гражданами.

«Звучит это так. Встречи с избирателями, которые проводятся в публичной форме, подпадают под закон о шествиях, митингах и пикетировании. Это в корне не правильно, это не законно, более того — это неадекватно», — уверена Шувалова.

В заключение депутат отметила, что этот законопроект, как и многие ему подобные, вносится в предпраздничной суете, чтобы на него не успели обратить внимание, и разобраться в его сути граждане. И скорее всего он будет принят.

«Я думаю не для того они сегодня собираются, чтобы его не принять», — высказала в заключение свои опасения парламентарий.

Отметим, что депутатом «Единой России» Татьяной Портновой был внесен на рассмотрение Мосгордумы законопроект, призванный усовершенствовать деятельность депутатов в части проведения встреч с избирателями. А именно внести изменения в статью 8 Закона города Москвы от 13 июля 1994 года № 14−60 «О статусе депутата Московской городской Думы» и статью 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».

Как следует из пояснительной записки: 54 ФЗ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях исчерпывающим образом регулирует порядок организации и проведении публичных мероприятий. В практической деятельности наиболее распространенной формой публичных мероприятий является собрание, которое в силу своей специфики позволяет максимально полно реализовывать задачи такого рода мероприятий и при этом не требует от его организаторов предварительно уведомлять органы власти о предстоящем мероприятии. Именно в такой форме чаще всего и проводят депутаты встречи со своими избирателями.

Однако если депутатом принимается решение о проведении встречи с избирателями в форме какого-либо иного публичного мероприятия, например, митинга или шествия, то в целях обеспечения безопасности участников встречи, других жителей столицы, а также бесперебойного движения транспорта и функционирования городских служб жизнеобеспечения необходимо выполнение требований, предусмотренных Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В настоящее время порядок проведения встреч депутатов с избирателями не определен, следовательно, существует пробел в правовом регулировании данного вопроса, который может привести к затруднениям в правоприменительной практике. В связи, с чем и предлагается, восполнить сей правовой пробел, и обязать депутатов заранее уведомлять исполнительные органы власти о желании встретиться и обсудить со своими избирателями возникшие проблемы.

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