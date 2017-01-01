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Меняется порядок назначения социальной стипендии

Общество
Ее увязали с получением государственной социальной помощи

Москва, 1 Января 2017, 08:15 — REGNUM  Закон о новом порядке назначения социальной стипендии вступает в силу ч 2017 года, сообщает ИА REGNUM. На нее могут рассчитывать только те студенты, которым фактически назначена государственная соцпомощь.

Таким студентам стипендия назначается со дня представления в образовательную организацию документа о назначении соцпомощи на один год с даты назначения помощи.

Ранее социальная стипендия назначалась в том числе студентам, имеющим право на получение государственной соцпомощи. В правительстве указали на правовую неопределенность нормы, которая позволяла значительной части студентов в связи с их невысоким уровнем доходов в период обучения заявлять себя малоимущими и претендовать на получение социальной стипендии.

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