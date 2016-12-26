Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии

Чебоксары, , 17:44 — REGNUM Чувашия скорбит

На борту разбившегося над Чёрным морем самолета Ту-154 летели молодой певец и режиссер, выпускник Чувашского государственного института культуры и искусств Максим Иванов, а также студент ЧГУ Андрей Кочемасов. Соболезнования семьям и родственникам погибших выразил глава Чувашии Михаил Игнатьев, в республике состоялся траурный митинг. Напомним, Максим Иванов окончил ГИТИС по специальности «Режиссер музыкального театра» (мастерская народного артиста России, профессора Ю.К. Лаптева). Дипломной работой стала постановка оперы «Алеко» с выпускниками факультета искусств Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева и хором Чувашской государственной академической симфонической капеллы. В 2015 году Максим Иванов выступил режиссером-постановщиком детского спектакля «Дитя и волшебство» М. Равеля в Чувашском государственном театре оперы и балета.

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Дух КПСС

На минувшей неделе в Чувашии состоялись региональные конференции КПРФ и «Единой России». Отчётно-выборная конференция единороссов состоялась без неожиданностей и заявлений. Не было ни интриги, ни даже намёка на неё: участники, ещё вчера бившиеся за внимание избирателей и плодившие замыслы по улучшению качества жизни населения, более не утруждают себя глубокими думами о прекрасных идеях и копящихся проблемах. Не хотят, не могут — или незачем? Подчёркнуто предсказуемо главой чувашских единороссов остался Николай Малов. Постное и скудное мероприятие единороссов местные СМИ окрестили последним съездом КПСС. Компартия, тем временем, в «партийно-семейной» обстановке также подвела итоги прошедшего выборного периода, заслушав череду докладов руководства.

Кадровая перетряска

Неделя отличилась очередной порцией кадрового сериала. Пополнилось руководство администрации главы Чувашии: до уровня заместителей руководителя подняли пресс-секретаря, а также телохранителя Михаила Игнатьева — Светлану Каликову и Владислава Кротова.

Вакантным стало место заместителя министра информационной политики: отправлен в отставку Александр Сидоренко, проработавший в должности заместителя 1,5 года, а до 2011 года возглавлявший Госкомсвязьинформ Чувашии. Освободилась вакансия директора издательского дома «Хыпар» Мининформполитики: закончился годовой контракт Михаила Арланова и его не продлили. Вакантное место директора прочат заместителю Дмитрию Моисееву, на которого возложено исполнение обязанностей.

В очередной раз осталось без руководства государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс». Проработавший восемь месяцев Сергей Аказеев покинул должность — это уже вторая отставка руководства предприятия в этом году. За последние 14 лет сменилось более 10 руководителей.

Что мешает «Чувашавтотрансу»

Между тем, осложняется деятельность и без того убыточно работающего «Чувашавтотранса». Эксперты видят причины не только в расходах по перевозке льготников и обслуживанию социально-значимых маршрутов, но и недостаточно эффективной работе менеджмента. К примеру, для обслуживания закреплённых за предприятием маршрутов заключён ряд договоров простого товарищества, по которым установленная плата вызывает вопросы у контролирующих органов. В частности, речь идёт о пяти маршрутах, которые в соответствии с договорами простого товарищества эксплуатируются индивидуальными предпринимателями. К примеру, по маршруту №266 (Чебоксары-Новочебоксарск), который обслуживают 13 машин, ежемесячная плата составляет 45 тыс. рублей — условно говоря, по простым арифметическим подсчётам с каждой машины взимается в месяц по 3,5 тыс. рублей. Эксперты маршрутного рынка отмечают, что ежедневная выручка с одной машины, курсирующей по маршруту «Чебоксары-Новочебоксарск», может составлять в среднем 3,5−5 тыс. рублей. На это обращают внимание и контролирующие органы, отмечая, что на предприятии отсутствует порядок определения размера платы за использование маршрутов, сам размер платы считают незначительным и в целом констатируют, что «экономический эффект от передачи маршрутов третьим лицам не просчитан».

По состоянию на начало июля 2016 года, в маршрутную сеть предприятия входят 238 пригородных маршрутов, 37 городских, 56 междугородних и 21 межрегиональный. Ещё весной 2016 года премьер-министр Чувашии Иван Моторин заявлял, что «Чувашавтотранс» продолжает находиться «в сложнейшей ситуации» и «балансирует на грани банкротства». Тогда заявлялось, что долги государственного перевозчика составляют 175 млн рублей, из бюджета республики на поддержку работы предприятия выделяется 77 млн рублей. В связи с этим необходима не только оптимизация маршрутной сети, но и проведение реформы на рынке пассажирских перевозок. Власти заявляли о необходимости структурных изменений, оптимизации управленческого персонала и менеджмента, рассматривался вопрос о передаче части функций по перевозкам на муниципальный уровень.

29 ноября водители забастовали. В рейс не вышли 10 водителей Урмарского ПАТП. К концу дня протест был купирован ‑ и власти отчитались, что все работники приступили к своим трудовым обязанностям.

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Бюджетное напряжение

В Чебоксарах принят бюджет на 2017 год. Бездефицитный, как и во многих других региональных столицах. Даже единороссы констатировали, что бюджет «очень напряжённый, бездефицитный, много вопросов остаются нерешёнными». Оппозиция выступила жёстче, поставив вопрос межбюджетных отношений и отметив, что республика «в непростые времена» «кидает городу часть денег», удовлетворяя лишь небольшую часть потребностей столиц.

Напомним, что в регионах нарастают конфликты при формировании бюджетов. О проблемах публично заявляют органы местного самоуправления, акцентируя внимание на высокой закредитованности и опасно растущих муниципальных долгах. В том числе виня в этом и региональные власти, которые вынуждают принимать не обеспеченные финансово расходные обязательства. Один за другим мэры требуют у губернаторов пересмотреть межбюджетные отношения, иные муниципалитеты переходят в открытое противостояние. Великий Новгород, Иркутск, Новосибирск, Улан-Удэ — города, которые уже вошли в резонансную федеральную повестку.

Вопрос о необходимости пересмотра межбюджетных отношений ставят даже лояльные руководители региональных центров, предпочитая лавировать и договариваться. Так, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, ещё летом отчитываясь о работе за I полугодие 2016 года, особое внимание акцентировал на растущем муниципальном долге: главный налоговый донор республиканского бюджета вынужден наращивать объём коммерческих кредитов, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств, в том числе возложенных на него республикой. Отметим, что обслуживание муниципального долга, в структуре которого почти 87% занимают банковские кредиты, стоит практически столько же, сколько и государственного долга Чувашии, который более чем в 7 раз превышает долг Чебоксар. Как известно, с обвалом рубля и ростом банковских ставок федеральный центр стал замещать регионам дорогостоящие коммерческие кредиты бюджетными, к тому же снизив процентную ставку в 20 раз — с 2% до ничтожных 0,1%. Поэтому сегодня в госдолге республики — 88,4% это бюджетные кредиты и только 3,6% — коммерческие. В чувашской столице всё в точности до наоборот, при этом процентные ставки по банковским кредитам за три года возросли с 7% до 12,5%.

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Урезание соцвыплат продолжается

Чувашия продолжает сокращать меры государственной поддержки. С 2017 года в республике малоимущие семьи при рождении или усыновлении третьего и последующих детей останутся без ежемесячных денежных выплат. Соответствующее решение принято на сессии Госсовета, руководство которого переводит ответственность на федеральный центр и ссылается на правила предоставления федеральных субсидий. Ранее из республиканского бюджета были исключены средства на софинансирование, а принимать свою региональную программу чиновники и единороссы отказались. Оппозиция подчёркивает, что это новость «ошарашит граждан», а в кризис будет «как обухом по голове» — в результате «возрастёт количество абортов».

Ещё одно новшество коснётся транспортных льгот. С нового года упраздняется льготный проездной билет, который стоил 600 рублей и позволял ездить на трёх видах транспорта, включая пригородные направления. Льготникам теперь будут компенсировать только 20% от стоимости месячного проездного билета, при этом размер выплаты не превысит 150 рублей.

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Передумали

Между тем, Чувашия отыгрывает назад в резонансном деле о лишении льгот работающих ветеранов труда и упразднении поста регионального детского омбудсмена. После судебных проигрышей чувашские власти возвращают пенсионерам часть отобранных льгот. Это касается 50-процентной компенсации расходов на проводную телефонную связь, права на получение медицинской помощи в больницах, к которым ветераны были прикреплены до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медпомощи в рамках программы госгарантий бесплатного оказания помощи в медицинских организациях.

В то же время парламентарии отозвали принятый 20 октября закон об упразднении должности уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии и его аппарата. Шаг назад был сделан после того, как в ситуацию вмешались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и детский омбудсмен Анна Кузнецова: глава Чувашии Михаил Игнатьев, первым публично заявивший о планах по ликвидации поста, после общественного резонанса наложил вето на соответствующий закон и вернул его на повторное рассмотрение в Госсовет региона. Вице-спикер, глава комитета по государственному строительству Николай Малов пояснил, что данное решение принимается после дополнительного изучения «мнения общественности». Парламентарии приняли новое решение по данному вопросу за 10 минут, единогласно и без дискуссий.

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Худшие по спорту?

Чувашия заняла 82 место среди 85 регионов по спортивным критериям, составленном «Советским спортом». Поясняется, что российские регионы распределялись в рейтинге исходя из нескольких десятков критериев, в качестве основных рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня. Кроме того, оценивались количественные и качественные факторы (в том числе доля населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое другое). На первом месте в рейтинге — Татария, затем идут Санкт-Петербург, Москва и Башкирия.

Отметим, что в рейтинге Минспорта РФ, опубликованного в ноябре 2016 года, Чувашия заняла первое место по итогам 2015 года по направлению «Физическая культура и массовый спорт». При этом накануне официального рейтинга появилась информация чувашского отделения ОНФ, активисты которого выявили в республике пустующие залы и неэффективно использующиеся спортивные сооружения. Эти факты «подтвердили сомнения» о «приписках» в «погоне за количеством» и хорошей статистикой. В декабре очередной скандал: республика получила телевизионный удар за «памятник бесхозяйственности» в Алатыре. Единственная на весь город хоккейная коробка разграблена, разрушается, обрастает бурьяном и мусором — «как будто здесь что-то взорвали». И это в Чувашии — «лучшем регионе по развитию физической культуры и спорта», с иронией констатировал в своей программе на телеканале «Звезда» легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

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Ректор гарантирует

Чувашский государственный педагогический университет выплатит стипендии студентам на этой неделе. Об этом заявило руководство вуза, отмечая, что причина невыплаты — в сокращении со стороны Минобрнауки на 12 млн рублей стипендиального фонда педуниверситета. «В конце календарного года Министерство образования недостающую часть стипендий выделяло на обеспечение стипендиального фонда. Студентам гарантирую, что за декабрь всю стипендию выплатят — и академическую, и социальную», — подчёркивает и.о. ректора ЧГПУ Владимир Иванов. В вузе также отмечают, что при этом в вузе в этом году число бюджетных мест сокращено не было, а из 900 получателей стипендий порядка 820 выплачивается дополнительно социальная стипендия.

За газовые сети Чувашия хочет 1,5 млрд рублей

На фоне сложного бюджета правительство Чувашии согласовало продажу государственного имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения ГУП «Чувашгаз». В перечень вошло десять производственно-технологических комплексов общей рыночной стоимостью 1,451 млрд рублей. Это газораспределительные сети и сооружения, зарегистрированные в семи муниципалитетах общей протяжённостью 1,06 тыс. погонных км и площадью 3181 кв. метров.

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«Абсурды» в деле экс-полпреда

Экс-полпред Чувашии при президенте РФ Леонид Волков одержал первую победу. Вступило в законную силу постановление суда об отказе следствию в продлении домашнего ареста. Прокуратура не стала его обжаловать, посчитав решение суда обоснованным. Между тем, Леонид Волков написал третье письмо президенту России Владимиру Путину. Новое обращение главе государству заняло 15 страниц, в них бывший полпред Чувашии акцентирует внимание том, что уголовное дело в отношении него «полностью состоит из абсурдов», выделив 13 таких эпизодов.

«Первый абсурд — основанием помещения меня под домашний арест стало ходатайство следователя о том, что я нарушил условия подписки о невыезде «путем написания жалоб и заявления ходатайств исключительно для противодействия следствию с целью избежания уголовной ответственности», — считает экс-полпред Чувашии. И отмечает, что это напоминает абсурдность постановления липецкого судьи о том, «что человек совершил преступление путем написания заявления в прокуратуру» и от которого у президента Владимира Путина «волосы оставшиеся дыбом встают».

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Убрать нельзя оставить? Где поставит запятую администрация Путина

Пишут президенту и лодочники. В администрацию президента РФ на прошлой неделе направлено два обращения от 150 лодочников с жалобой на то, что «в результате неправомерных действий» чиновников и природоохранной прокуратуры в 2016 году были снесены 22 водноспортивных клуба, расположенных на берегоукрепительных сооружениях. «Руководители клубов, станций и федераций в течение 30 лет арендовали участки земли на гидротехнических сооружениях (ГТС). На протяжении десятилетий каких-либо претензий со стороны собственника ГТС и природоохранной прокуратуры к субарендаторам не было», — напоминают авторы обращения, отмечая, что для высвобождения земельных участков была задействована природоохранная прокуратура, исковые требования которых «не содержали фактов нарушения экологии», а «субарендаторы являлись ненадлежащими ответчиками».

«Судебная система Чувашской Республики встала на сторону природоохранной прокуратуры, несмотря на то, что лодочные станции и яхт-клубы не являлись надлежащими ответчиками, так как у них были в наличии только субарендные правоустанавливающие документы, выданные балансодержателем от лица городской администрацией. В свою очередь, такая «схема взаимодействия прокуратуры и судов» позволила городской администрации освободить себя от обязательств по предоставлению гражданам города альтернативных стоянок для яхт и судов», — говорят лодочники. И считают, что «ради проекта строительства «велодорожки и газонов» на Московской набережной в очередной раз перечеркнуты надежды на создание современной инфраструктуры для яхтсменов, лодочников, станций по развитию спортивного туризма, детских парусных клубов (кайтинга, серфинга)».

«Напрашивается вывод, что руководство города и республики имеет слабую квалификацию в вопросах формирования среды обитания своих граждан, а в своих решениях руководствуется сиюминутными частными интересами», — полагают авторы письма.

Медали биатлонистки Татьяны Акимовой

Уроженка Чебоксар, воспитанница чувашской школы биатлона Татьяна Акимова завоевала две медали на третьем этапе Кубка мира в Нове Место. Она финишировала первой в спринте, принеся российской команде первую медаль в текущем сезоне. Эта победа стала первой в карьере спортсменки на этапах мирового первенства. Акимова также завоевала «бронзу» в гонке преследования.