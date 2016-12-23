Депутаты Чебоксар не согласны с тем, как республика «кидает городу» деньги

Чебоксары, , 11:36 — REGNUM В столице Чувашии принят бюджет на 2017 год. Как и в других региональных столицах, он будет бездефицитным и, по оценке чебоксарских единороссов, «очень напряжённый», с рядом нерешённых вопросов. В ходе обсуждения оппозиция воздержалась от принятия главного финансового документа, подняв вопрос межбюджетных отношений: было отмечено, что республика «в непростые времена» «кидает городу часть денег», удовлетворяя лишь небольшую часть потребностей столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Начальник финансового управления столичной мэрии Наталья Чижанова сообщила, что бюджет города «сформирован по консервативному принципу, исходя из менее благоприятного сценария развития экономики Чувашской Республики и города Чебоксары». В 2017 году доходы прогнозируются в сумме 6,9 млрд рублей, что на 28,5% меньше уточнённого уровня 2016 года. По данным Контрольно-счётной палаты Чебоксар, 52% в доходной части приходится на безвозмездные поступления, 27% составляют налоговые доходы, 11% — неналоговые.

Собственные доходы предположительно составят 3,8 млрд рублей — с ростом на 3,3% (или на 121 млн рублей). В структуре собственных доходов налоговые поступления утверждены с ростом на 2,7% — в объёме 2,6 млрд рублей. Основную долю в налоговых доходах составляют: налог на доходы физических лиц (63,1%), налог на совокупный доход (16%), налоги на имущество (15,6%). Столичные власти полагают, что объём поступлений НДФЛ возрастёт по сравнению с 2016 годом на 5% и превысит в 2017 году 1,7 млрд рублей.

В мэрии Чебоксар акцентируют внимание на том, что сохраняется «высокая зависимость уровня сбалансированности» бюджета от межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Прогнозируется, что в 2017 году столица получит не менее 3,1 млрд рублей в виде безвозмездных поступлений, что на 44,5% меньше уровня 2016 года и в структуре расходов составляет 45%.

Расходы на следующий года утверждены в размере 6,9 млрд рублей (66,8% к уровню 2016 года). Из них порядка 70% будет направлено в социально-культурную сферу. Бюджет — бездефицитный. Напомним, ранее предполагалось, что программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год предусматривает получение кредитов на 3,31 млрд рублей, в том числе коммерческих кредитов на сумму 2,996 млрд рублей, бюджетных — 314,3 млн рублей.

Глава комиссии по бюджету Владимир Кузин констатировал, что проект бюджета «очень напряжённый, бездефицитный, много вопросов остаются нерешёнными», а «работа над бюджетом будет продолжена в течение всего года». Его коллега единоросс Дмитрий Никоноров был оптимистичен и заявил, что «даже в этой тяжёлой ситуации хотим сделать так, чтобы в городе нашем всё было хорошо, чтобы деньги дошли до всех структур».

Фракция «Справедливой России» воздержалась при голосовании. Депутат Алексей Никитин поднял вопрос о несправедливости межбюджетных отношений, пояснив, что партия считает «недопустимым подход со стороны республики», которая «в непростые времена» «кидает городу часть денег», удовлетворяя лишь небольшую часть потребностей столицы. «Город вынуждены подгонять свои потребности под выделенную сумму. Понимаем, что бюджет надо принимать, но фракция воздержится», — сказал справоросс, высказав мнение, что «недопустим такой подход со стороны республики».

В результате за предлагаемый бюджет-2017 из 34 присутствовавших депутатов проголосовали 29 парламентариев, четверо воздержались, один был против. Замглавы администрации города по экономике Михаил Жирнов не стал комментировать журналистам поднятые справороссами вопросы межбюджетных отношений. «Воздержусь от комментариев, у меня совещание», — вздрогнул от вопроса чиновник, поспешив исчезнуть в дверном проёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в условиях кризиса, когда особенно остро ощущается дефицит бюджетных средств и отдельные регионы, чтобы удержаться на финансовом плаву, идут на непопулярные социальные решения, нарастают конфликты при формировании бюджетов. О проблемах публично заявляют органы местного самоуправления, акцентируя внимание на высокой закредитованности и опасно растущих муниципальных долгах. В том числе виня в этом и региональные власти, которые вынуждают принимать не обеспеченные финансово расходные обязательства. Один за другим мэры требуют у губернаторов пересмотреть межбюджетные отношения, иные муниципалитеты переходят в открытое противостояние. Великий Новгород, Иркутск, Новосибирск, Улан-Удэ — города, которые уже вошли в резонансную федеральную повестку.

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При этом вопрос о необходимости пересмотра межбюджетных отношений ставят даже лояльные руководители региональных центров, предпочитая лавировать и договариваться. Так, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, ещё летом отчитываясь о работе за I полугодие 2016 года, особое внимание акцентировал на растущем муниципальном долге: главный налоговый донор республиканского бюджета вынужден наращивать объём коммерческих кредитов, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств, в том числе возложенных на него республикой. За последние 5 лет муниципальный долг Чебоксар увеличился почти вдвое и к началу 2017 года прогнозируется в размере 2,204 млрд рублей (71,7% к собственным доходам). Стоит отметить, что обслуживание муниципального долга, в структуре которого почти 87% занимают банковские кредиты, стоит практически столько же, сколько и государственного долга Чувашии, который более чем в 7 раз превышает долг Чебоксар. Как известно, с обвалом рубля и ростом банковских ставок федеральный центр стал замещать регионам дорогостоящие коммерческие кредиты бюджетными, к тому же снизив процентную ставку в 20 раз — с 2% до ничтожных 0,1%. Поэтому сегодня в госдолге республики — 88,4% это бюджетные кредиты и только 3,6% — коммерческие. В чувашской столице всё в точности до наоборот, при этом процентные ставки по банковским кредитам за три года возросли с 7% до 12,5%.

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