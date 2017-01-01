Граждане России начнут платить за общедомовые нужды

Москва, , 05:28 — REGNUM С 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных услуг на общедомовые нужды включается в состав платы за содержание жилого помещения, сообщает ИА REGNUM.

Предполагалось, что такие расходы будут включены в состав платы за содержание жилья не с 1 апреля 2016 г. Предполагалось, что расходы на общедомовые нужды будут входить в плату за жилищные услуги в размере, ограниченном нормативом, устанавливаемом субъектами РФ.

Однако так как не все регионы установили нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, срок вступления в силу закона был перенесен.