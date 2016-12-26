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В Капелле Санкт-Петербурга почтили память погибших в катастрофе Ту-154

Общество
Ансамбль песни пляски Российской армии неоднократно выступал в Капелле Санкт-Петербурга
Траурная свеча
Frank Morales R
Траурная свеча

Санкт-Петербург, 26 Декабря 2016, 11:45 — REGNUM  В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся концерт в память о погибших при крушении самолета Министерства обороны РФ Ту-154 в Черном море. Перед началом концерта была объявлена минута молчания. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Как отмечается, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, главный военный дирижер России Валерий Халилов, погибший вместе с артистами в авиакатастрофе, неоднократно выступал в Капелле, а 13 февраля 2012 года отметил здесь свое 60-летие грандиозным концертом.

Кроме того, напомним, на борту потерпевшего крушение самолета находился директор департамента культуры Минобороны, известные петербургский тележурналист Антон Губанков, ранее возглавлявший комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Напомним, связи с катастрофой самолета Ту-154 и гибелью людей, находившихся на борту, 26 декабря 2016 года объявлен днем траура.

В связи с этим все развлекательные мероприятия в учреждениях, подведомственных комитету по культуре Санкт-Петербурга, в этот день отменены. Ранее в Смольном сообщили об отмене намечавшегося на 26 декабря новогоднего мультимедийного шоу на Дворцовой площади, которое собирался посетить президент России Владимир Путин. Глава государства отказался от этого намерения в связи с трагедией.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга просят горожан воздержаться от веселья в день траура

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