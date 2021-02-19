Москва, , 18:02 — REGNUM Законопроект о семеноводстве правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Предусматривается наделение Минсельхоза России новыми полномочиями, в том числе по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений, утверждению порядка введения временных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию семян и установления дополнительных (специальных) требований к ввозимым в Российскую Федерацию семенам, формированию Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию.

Документ устанавливает обязательные требования при обороте семян сельскохозяйственных растений и деятельности, связанной с таким оборотом, в том числе наличие документов при ввозе семян на территорию Российской Федерации, соответствие показателям качества, наличие удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений, требования к использованию, производству, реализации, транспортировке и хранению семян.

Законопроектом предусматривается утверждение правительством перечня родов и видов сельскохозяйственных растений, сорта или гибриды которых подлежат включению в государственный реестр, с предварительным испытанием сортов или гибридов по хозяйственно полезным признакам и (или) свойствам.

Перечень родов и видов сельскохозяйственных растений будет разработан с учетом критериев Доктрины продовольственной безопасности РФ.

Оборот семян не из перечня запрещен — за рядом исключения. За внесение сведений о сорте или гибриде в государственный реестр взимается пошлина.

По оценке экспертов, в настоящее время потери урожая от использования сортов, не прошедших испытания в конкретных зонах возделывания, в стоимостном выражении составляют свыше 105,3 млрд рублей в год.

Ежегодная потребность Российской Федерации в семенах, по разным оценкам, составляет от 10 млн до 14 млн тонн.

ГМО

Ряд норм законопроекта, вводит регулирование семян растений с ГМО.

Прежде всего, интегрируются нормы, запрещающие ввоз на территорию Российской Федерации и использование для посева (посадки) семян растений, содержащих генноинженерно-модифицированный материал, за исключением посева (посадки) таких семян для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ.

Кроме того, Россельхознадзор при проведении федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений будет проводить оценку посевов (посадок) сельскохозяйственных растений и семян сельскохозяйственных растений на наличие в посевах (посадках) сельскохозяйственных растений и семенах сельскохозяйственных растений генно-инженерно-модифицированных организмов. Авторы указывают, что для обеспечения оценки посевов (посадок) сельскохозяйственных растений и семян сельскохозяйственных растений на наличие (отсутствие) в них генно-инженерно-модифицированных организмов необходимо 340,2 млн. рублей.

ФГИС «Семеноводство»

Для исключения поступления на рынок фальсифицированных семян, семян с низкими сортовыми и посевными качествами сельскохозяйственных растений законопроектом предусматривается осуществление федерального государственного контроля (надзора), а также создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений (ФГИС «Семеноводство»).

При этом система создается в рамках развития федеральной государственной информационной системы Минсельхоза России без увеличения численности работников и выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

Борьба за всхожесть

Законопроектом вводится обязательное оформление удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений, которое выдается аккредитованными органами инспекции по заявкам физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, за счет средств заявителей.

Проверки Россельхознадзора показывают, что в России находятся в обороте значительные объемы некондиционных семян с низкой всхожестью, без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, фальсифицированных, с высокой засоренностью, с просроченным сроком реализации, используются семена неизвестного происхождения, пониженных посевных (посадочных) качеств. В последние пять лет доля таких семян от общего количества проверяемых семян составляет 30% и более, отмечают в правительстве.

Генетическая паспортизация необходима для эффективного выявления наличия генно-инженерно-модифицированных организмов в посевах и семенах. Генетическая паспортизация также позволит обеспечить права оригинатора сорта или его патентообладателя, отмечаю авторы.