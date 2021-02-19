Москва, , 16:10 — REGNUM Протесты в Испании на фоне пандемии коронавируса могут ввергнуть страну в полноценный политический кризис. Об этом 19 февраля заявила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова на телеканале «Россия 24».

«Что касается в принципе внутриполитической проблемы — эта проблема очень широкая. Это проблема общеполитического, конституционного кризиса в Испании. Как он связан с независимостью Каталонии и, если мы имеем в виду Пабло Хаселя, дискуссии о сохранении монархии. Потому что мы должны ещё помнить о том, что среди обвинений, которые он объявлял, было и обвинение в оскорблении бывшего короля Хуана Карлоса», — заявила Черкасова.

Ранее каталонского рэпера Пабло Хаселя, придерживающегося радикальных левых взглядов, приговорили к тюремному заключению за оскорбление короля и полиции в текстах своих песен: в частности, Хасель называл испанские власти и короля «преступной бандой» и «паразитами».

В ходе задержания Хасель забаррикадировался в здании университета и заявил, что сотрудникам правоохранительных органов придётся задержать его силой. Спустя два часа после начала переговоров так и произошло.

Задержание рэпера вызвало акции протеста, переросшие затем в беспорядки.