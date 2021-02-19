Москва, , 12:52 — REGNUM Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва выслала эстонского дипломата в ответ на объявление Таллином сотрудника российского посольства персоной нон грата, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 19 февраля в социальной сети Facebook.

«А что, с этим хутором есть еще какие-то отношения?», — задаётся вопросом Константин Ч.

Многие пользователи поддержали подобное решение МИД РФ. Они уверены, что с Эстонией невозможно построить никакой конструктивный диалог и необходимо дать руководству этой страны понять, что вести себя по-хамски с Россией нельзя.

«Разорвать любые отношения со всеми странами Прибалтики и иже с ними! Не давать ни газа, ни СПГ, ни электричества! Перекрыть все порты! Сосут пусть тех, кто вместе с ними тявкает на Матушку Русь!», — поделился своим мнением Владимир В.

Некоторые комментаторы сообщили, что не понимают, зачем Российской Федерации в принципе какие-либо отношения с Эстонией. Они уверены, что значение этой страны на геополитической карте мира столь низко, что выслушивать претензии с этой стороны просто бессмысленно.

«А зачем они вообще здесь нужны? Пусть сидят и озонируют воздух у себя дома», — считает Виталий А.

Нашлись и те, кто указал, что в Эстонии и других странах «поднимает голову нацизм». В связи с этим, считают пользователи, необходимо вести себя крайне жёстко с подобными государствами.

«Прекратите отношения… Совсем. И не признавайте т.н. «Эстонию», — написал Александр З.

Напомним, 18 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о том, что Москва выслала эстонского дипломата в ответ на объявление Таллином сотрудника российского посольства персоной нон грата.