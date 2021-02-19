Приштина, , 06:58 — REGNUM Посол США в Косово Филип Коснетт 18 февраля обратился к одержавшей победу на выборах 14 февраля в крае партии «Движение за самоопределение» с призывом к скорейшему формированию правительства.

В обращении к судьям, поступившим в Академию правосудия Косово, дипломат заявил, что ситуация не позволяет терять много времени на формирование правительства в Косово, граждане которого заслуживают эффективное правительство, обладающее полным мандатом.

Также дипломат обратил внимание на то, что происходившие в ходе предвыборной кампании массовые митинги без использования защитных средств в Косово могут привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в крае.

Напомним, на выборах 14 февраля в Косово одержала победу партия «Движение за самоопределение», получившая 47,85% голосов по результатам подсчета голосов избирателей, голосовавших явочным порядком. Однако в настоящий момент продолжается подсчет голосов представителей диаспоры.