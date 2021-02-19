Приштина, , 05:44 — REGNUM Несмотря на то, что подсчет голосов после досрочных парламентских выборов 14 февраля в Косово еще не завершен, уже очевидно, что победу на них одержала партия «Движение за самоопределение», и, по всей видимости, пост премьер-министра Косово вновь займет ее лидер Альбин Курти. Однако без учета голосов диаспоры эта партия получила 47,85% голосов — в то время как для формирования правительства потребуется голос 61 депутата из 120. Получить эти голоса «Самоопределение» может путем заключения «коалиции» с представителями несербских национальных меньшинств.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, обладатели квот в парламенте не преминули воспользоваться этой щекотливой ситуацией для того, чтобы выставить свои условия.

Так, Андрияна Ходжич, которая, вероятно, будет представлять бошняков в парламенте Косово, выступила с требованием о создании двух боснийских муниципалитетов — в городах Печ и в Призрен. Однако на данный момент не известно точно, получит ли Ходжич депутатский мандат. Ее соперник в борьбе за кресло из рядов боснийской партии «Вакат» Расим Демири готов поддержать новое правительство без условий, также как и руководитель Демократической турецкой партии Косово Фикрим Дамка.

Еще одно условие к будущему правительству Курти выдвинул Дануш Адеми, который, по всей видимости, будет представлять цыганское меньшинство ашкали. Его требованием является строительство тысячи домов для нищих представителей народности в течение четырех лет правительства «Самоопределения».

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