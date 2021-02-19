Александрия, Египет, , 05:10 — REGNUM Новейший фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Касатонов», совершающий свой первый дальний морской поход, 18 февраля завершил деловой заход в египетский порт Александрия. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Российский фрегат находился в египетском порту три дня в соответствии с планом международного военного сотрудничества. Вместе с фрегатом в порту также находился сопровождающие его спасательный буксир «Николай Чикер». Отряд покинул порт Александрии и продолжил действия по плану дальнего похода в восточной части средиземноморья.

В первый день корабль посетила делегация российского посольства во главе с послом РФ в Египте и представителем при Лиге арабских государств Георгием Борисенко. Командование отряда Северного флота также нанесло ряд протокольных визитов.

Египет стал третьей (после Алжира и Греции) страной региона, в порт которой зашёл «Адмирал флота Касатонов».

Как сообщало ИА REGNUM, новейший российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» зашёл в египетский порт Александрия.

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