Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Большую заинтересованность в сотрудничестве с Россией и Китаем по ядерной программе Ирана выразили остальные участники ядерной сделки — евротройка (Германия, Франция, Великобритания), а также США.

При этом они признают роль верховного представителя ЕС «как координатора Совместной комиссии». Соответствующее заявление опубликовано после переговоров четырёх указанных западных стран, состоявшихся сегодня, 18 февраля, на уровне министров иностранных дел.

«Евротройка и США подтвердили свою общую цель — возвращение Ирана к полному соблюдению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий»,— говорится в сообщении.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, как отмечается в документе, отметил, что США вернутся к соблюдению условий ядерной сделки, если Иран вернётся к строгому соблюдению своих обязательств по ней.

«В этом контексте евротройка и США призвали Иран не предпринимать никаких дополнительных шагов, в частности, в отношении приостановки действия Дополнительного протокола и любых ограничений на деятельность МАГАТЭ по проверкам в Иране», — сказано в заявлении.

Напомним, США уже четыре года не являются участниками ядерной сделки с Ираном, поскольку покинули договор в одностороннем порядке при 45-м президенте Штатов Дональде Трампе.

Иран, потеряв стимул в виде снятия американских санкций, возобновил разработку ядерной программы и ограничил допуск МАГАТЭ на свои объекты (отказался выполнять условия Дополнительного протокола).

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Евросовета обсудил с президентом Ирана ядерную сделку