Киев, , 22:41 — REGNUM Экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявляет, что сегодня, 18 февраля, официально купил телеканал «Прямой», который ранее формально принадлежал его соратнику, бывшему главе КГГА и экс-депутату Рады Владимиру Макеенко.

Об этом он заявил вечером 18 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Два часа назад мы подписали соглашение… я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты… это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала», — заявил Порошенко.

Соответственно, конечный бенефициарный владелец телеканала изменился и сейчас это структура, которая на 100% принадлежит самому Порошенко.

Экс-президент заявил, что 19 февраля на заседании Совнацбеза власть может ввести санкции против «террориста Порошенко», но посоветовал Зеленскому сначала «внимательно посмотреть, чем закончил Янукович».

В завершение он отметил, что это было «очень непростое решение» для предыдущего владельца телеканала Макеенко:

«Но мы не могли по-другому остановить дерзость и негосударственность тех, кто пытается бороться со свободой слова».

ИА REGNUM напоминает, что в украинском политикуме не является секретом, что Макеенко являлся лишь формальным владельцем «Прямого», а всю редакционную политику определял сам Порошенко.

2 февраля Зеленский ввел санкции против депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, что привело к закрытию трех телеканалов, которыми владел парламентарий.

После этого нынешний президент саркастически высказался в адрес Порошенко, обвинив его в «монополизме патриотизма» и потакании «агентам Кремля», поскольку на его телеканалах «агентов Кремля показывают чаще, чем рекламу нового масла «Рошен».

Власти анонсировали введение новых санкций на заседании Совнацбеза 19 февраля, правда, не совсем ясно, причем тут Порошенко и его активы. Большинство экспертов предполагает, что новые санкции коснутся лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука и его соратников.